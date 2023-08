Columnfestival: ‘Wie heeft er nog Netflix nodig als je de Nederlandse politiek hebt?’

Wat houdt Amsterdamse tieners bezig? Deze zomer delen middelbare scholieren in het kader van Het Parool Columnfestival in zelfgeschreven columns hun gedachten. Vandaag Daniel Boerrigter van De Apollo en Ella Braun van het Hervormd Lyceum Zuid.

De soap van de Nederlandse politiek

Het is tijd voor de Nederlandse politieke soapopera. Waarom soapopera? Omdat het lijkt alsof we naar een aflevering van Goede Tijden, Slechte Tijden kijken, maar dan met minder mooie acteurs. De politici spelen de hoofdrol in deze aflevering en we zitten allemaal aan de tv vastgeplakt.

Onze regering is net als een voetbalteam. Elke speler heeft zijn eigen rol, maar soms lopen ze elkaar in de weg en scoren ze in hun eigen doel. Dan komt de coach in beeld, die eigenlijk de premier is, en hij probeert het nog te redden. Maar net als je denkt dat alles weer goed komt, gaat de bal weer het eigen doel in.

En dan hebben we nog de oppositiepartijen, die als een stelletje kinderen in de hoek staan te schreeuwen en te wijzen naar de regeringspartijen. “Jij bent stom!”, “Nee, jij bent stom!” Het lijkt soms net alsof ze geen idee hebben waar ze het over hebben, behalve dat ze tegen alles zijn wat de regering doet.

Maar laten we eerlijk zijn, het is best grappig om naar te kijken. Ik bedoel, wie heeft er nog Netflix nodig als je de Nederlandse politiek hebt? En het beste van alles is dat we onze eigen popcorn kunnen maken terwijl we kijken naar hoe onze politici over elkaar struikelen.

Daniel Boerrigter (16 jaar), De Apollo

Waarom wil ik zo graag perfect zijn?

Ik open Instagram na een lange schooldag. Op de ene post na de andere zie ik alleen maar perfecte meisjes. Mooi gezicht, prachtig lichaam en een spontane lach. Ik wou dat ik er zo uitzag. Ik wou dat ik een mooie neus had, dan zou ik zonder zorgen naar de zijkant kunnen kijken. Ik wou dat ik dikkere lippen had, dan heeft lipgloss pas echt nut.

Ik wou dat ik een ovale hoofdvorm had en niet een vierkante hoofdvorm, die mensen doet denken aan een Minecraftblok. Ik wou dat ik rechte oren had, dan zou ik met een staart in niet op een elfje lijken. Ik wou dat ik al mijn onzekerheden kon veranderen, dan zou ik eindelijk perfect zijn.

Maar waarom wil ik zo graag perfect zijn? Zou ik dan eindelijk de zelfvoldoening krijgen die ik mis? Zou ik dan meer complimentjes krijgen? Zou ik dan geen onzekerheden meer hebben? Al die vragen spoken door mijn hoofd terwijl ik van app naar app wissel. Ik kan niet ontsnappen aan die perfecte meisjes op mijn scherm.

Ik sta op het punt mijn telefoon weg te smijten en mijn tranen te drogen aan mijn kussen. Maar op dat moment realiseer ik me dat ik niet kan ontsnappen aan die perfecte meisjes, en al helemaal niet aan mezelf.

Ik kan mezelf niet veranderen, ook al zou ik dat graag willen.

Ella Braun (16 jaar), Hervormd Lyceum Zuid