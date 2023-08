Columnfestival: ‘Wat is er anders aan mij?’

Wat is er anders aan mij? Dat is een vraag die ik mezelf stel sinds ik op de basisschool “diarree” of “zwarte piet” werd genoemd. Ik ben geboren en getogen in Nederland, maar ik zat in Suriname op de crèche. Daar had ik het zeer naar mijn zin. Pas toen ik in Nederland naar een witte basisschool ging, merkte ik dat ik anders was dan de rest.

Mijn moeder heeft mijn broertje en mij altijd duidelijk gemaakt dat wij door onze huidskleur harder moeten werken voor dingen. Ze had ons goed voorbereid op situaties die door onze huidskleur zijn gebeurd. Ondertussen ben ik zestien en een zwart meisje dat in Oud-Zuid op school zit. Alle opmerkingen of vieze blikken ben ik al gewend.

Het lijkt alsof ik een soort schakel in me heb wanneer ik met witte of zwarte mensen omga, een personaliteitsschakel. Wanneer ik met mijn witte vriendinnen ben, praat ik als zij, lach ik om grappen die ik eigenlijk niet grappig vind. Wanneer ik met mijn zwarte vriendinnen ben, verandert mijn humor. We hebben vaak dezelfde racistische ervaringen en meer begrip voor elkaars cultuur, ze begrijpen mijn interesses vaak wat beter. Soms voelt het alsof ik niet genoeg ben wanneer ik de act van het verkaasde zwarte meisje bij mijn witte vriendinnen stop. De vraag ‘wat is er anders aan mij?’ die ik als kind had, is met de jaren veranderd naar ‘wie ben ik?’ Soms weet ik het ook even niet meer.

Naya Komproe (17 jaar), Hervormd Lyceum Zuid.