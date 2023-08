Columnfestival: ‘Light skin, brown skin, dark skin: we moeten één groep worden’

Beeld Getty Images

Ain’t we all black? “Je bent te donker”, “Gebruik bleekcrème”, “Ben je verbrand?”. Dit zijn uitspraken die donkere mensen zo nu en dan horen. Maar niet van hun racistische witte docent en ook niet van een bemoeiende, mank lopende, oude Nederlandse man. Ze horen dit van mensen die op hen lijken. Zelfde kleur, zelfde haartype en met dezelfde achtergrond. Vanochtend las ik in de krant over colorism in de zwarte gemeenschap. Dit is de reden dat ik deze column schrijf, om ze allemaal op hun kop te geven.

In Nederland leven wij met verschillende culturen. Een pluriforme samenleving. De ene groep is veel groter dan de andere. Groepen waar collectivisme het belangrijkst is. Maar in de zwarte gemeenschap is dat tegenwoordig niet zo. Al van generatie op generatie is het ons aangeleerd dat lichter zijn mooier is. Dartaja Carr schreef in haar artikel over de geschiedenis van colorism, waarin stond dat slavenhouders hun slaven verkrachtten waaruit zogeheten lightskin baby’s ontstonden. Die werden gezien als slimmer, mooier en beter.

Dit zien wij nog steeds binnen onze gemeenschap. Wij laten de witte man ons vertellen wat mooi of lelijk is aan onze huidskleur. Aan het einde van de dag zijn wij allemaal zwart. De ene wat lichter dan de ander. Maar we delen nog steeds dezelfde achtergrond. Hoe durven wij als minderheid in de maatschappij, nog minderheden te creëren binnen onze gemeenschap? Zoals ik al zei, we zijn allemaal zwart.

We starten allerlei bewegingen tegen de manier waarop de maatschappij met ons omgaat, echter starten wij geen beweging over de problemen in onze eigen gemeenschap. We moeten één groep worden en niet gescheiden zijn in kleinere groepen. Light skin, brown skin, dark skin. Ain’t we all black?

Gerrie Fiakpui, het Lely Lyceum.