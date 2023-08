Columnfestival: ‘Kinderen zouden meer van de nacht moeten genieten’

Beeld Getty Images

De nacht is meer dan je denkt.

Wanneer je denkt aan rust en genieten van je vrije tijd, zijn er waarschijnlijk veel mensen die meteen denken aan buiten in de zon zitten, een picknick, genieten van een middagje met mooi weer en een kalme wind, of thuis gamen met een paar vrienden en de hele dag gewoon thuiszitten. Maar ik vind dat er iets nieuws aan deze lijst van initiële gedachten toegevoegd moet worden.

Vooral voor kinderen die niet vaak de kans krijgen om van de nacht te genieten, vind ik dat meer mensen de kans moeten krijgen om de nacht te gebruiken als een rustperiode in plaats van alleen een tijd om te slapen.

Soms kijk ik uit mijn raam of ben ik toevallig nog laat uit huis, en de stilte en rust die in een normale nacht te vinden zijn vind ik altijd knus en comfortabel. De talloze lichten op straat en in de huizen, de sterren en de maan. Als ik niet zo vroeg hoefde op te staan elke ochtend, zou ik wel dagelijks van het uitzicht willen genieten.

De nacht kan fijn zijn en gezellig, en ik vind het jammer dat de enige tijd van het jaar, wanneer de meeste kinderen er plezier van kunnen hebben, oud en nieuw is geworden. Door veel dingen, zoals de aanname dat het eng is of dat je beroofd kan worden, klinkt de nacht niet echt gastvrij. Maar ik vind dat die angst je niet weg hoort te houden van zoiets wat je zoveel vreugde kan opleveren.

Ik snap dat we allemaal verantwoordelijkheden hebben, waaronder ervoor zorgen dat wij en onze lichamen genoeg slaap krijgen, vooral als je iemand bent die nog naar school moet gaan elke ochtend. Maar al is het alleen in de vakanties of het weekend, ik wil graag dat meer mensen kunnen inzien dat de nacht meer is dan een enge koude tijd van de dag die we gebruiken om te slapen. Het is meer dan dat, waaronder mooi.

Ziquel Angela (15 jaar), Open Scholengemeenschap Bijlmer