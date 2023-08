Columnfestival: ‘Ik weet nu hoe het voelt om in de schoenen van vrouwen te staan’

Beeld Getty Images

Ik ben een jongen van 14 jaar. Ik heb lang krullend haar en ik vind mijn haarstijl leuk. Alleen word ik soms weleens gezien als een meisje. Soms maakt dat mij niet echt uit, dan corrigeer ik ze gewoon en moeten we er samen om lachen.

Maar er was ook een keer een situatie waarin ik me niet heel prettig voelde. Het was ergens eind december en mijn moeder was jarig, dus we gingen uit eten in Amsterdam. Toen we klaar waren was het laat. Samen met mijn ouders, twee broertjes en oma liep ik in het donker naar onze taxi.

We liepen een stukje langs het water, dat wat lager lag dan de weg. Ik hoorde iemand fluiten naar mij, althans dat dacht ik, want er waren geen vrouwen in de buurt, behalve mijn oma en mijn moeder. En toen ik opkeek, zag ik hem naar mij kijken.

Toen wist ik hoe het was om in de schoenen van veel vrouwen te staan, en dat gevoel is niet fijn. Ik voel me ’s avonds op straat soms ook niet veilig. Daarom kijk ik ’s avonds vaak om me heen en let ik op of mensen me niet volgen. Ik voel me alleen veilig als ik met vrienden ben, want ik weet dat zij mij zullen beschermen.

Soms denk ik erover na om mijn haar kort te knippen. Alleen vind ik mijn haar leuk en ken ik geen andere haarstijl die mij goed staat. Dus ik laat mijn haar zo. Maar ik loop ’s avonds liever met mensen die ik ken, dan alleen.

Ruben Mooij (14 jaar), De Apollo