Columnfestival: ‘Ik weet dat mijn moeder het niet slecht bedoelt, maar ik vind het oneerlijk tegenover mijzelf’

Wat houdt Amsterdamse tieners bezig? Deze zomer delen middelbare scholieren in het kader van Het Parool Columnfestival in zelfgeschreven columns hun gedachten. Vandaag Fatima el Hadrati van het Peter Nieuwland College.

Alsof mijn naam thuis de enige naam is die geroepen kan worden, die kan worden geschreeuwd. Ik doe oprecht niet veel klussen in het huis, echt niet. Maar het feit is dat ik de enige ben die wordt gevraagd om ergens mee te helpen. Vooral de kleine dingen irriteren mij, eigenlijk alleen maar de kleine dingen. Alsof mijn broers geen naam hebben die geroepen kan worden. Alsof mijn broers niet op dezelfde manier als ik kunnen helpen.

Het is altijd: “Fatima! Kun je dit voor mij pakken?”, “Fatima! Kun je mij eventjes helpen?”, “Fatima! Kun je dat voor me doen?”. En ik help ook echt met plezier. Maar waarom is het niet: “Ayoub! Kun je me helpen?” Of: “Hamza! Kun je dit voor me pakken?”. Ook al is het alleen eventjes een sok oppakken van de grond. Alsof ik de enige ben die dat kan of hoort te doen.

En ik weet dat mijn moeder het niet slecht bedoelt, maar ik vind het oneerlijk tegenover mijzelf. Dat klinkt misschien heel egoïstisch, maar ik word gewoon jaloers op hoe mijn broer niet onderbroken wordt als hij twee uur lang op de bank zit, terwijl ik om het kwartier word geroepen.

Ik kan ook niet niét helpen, omdat ik anders mijn moeder in de steek laat en haar al het werk laat doen. Werk dat zij eigenlijk niet eens hoort te doen. En ik wil haar ook echt helpen, omdat ik mijn zieke moeder niet hulpeloos wil laten. En ook al zou ik het niet willen doen, zou ik wel moeten. Anders ben ik een egoïstische dochter die haar zieke moeder niet wil helpen. Ik wil gewoon dat de geroepen namen meer variatie hebben dan alleen: “Fatima!”

Fatima el Hadrati (16 jaar), Peter Nieuwland College

