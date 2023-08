Columnfestival: ‘Ik weet dat het gestoord is, maar toch voel ik me schuldig over de dood van mijn vader’

Wat houdt Amsterdamse tieners bezig? Deze zomer delen middelbare scholieren in het kader van Het Parool Columnfestival in zelfgeschreven columns hun gedachten. Vandaag Adriana Ramos da Silva van het Montessori Lyceum Amsterdam.

Meisjes met hun vaders, vriendinnen die vragen of je mag afspreken van je ouders, en of ze je vaders nummer mogen hebben. Het gevoel dat je daarbij krijgt gaat nooit echt weg, ook al probeer je het. De druk op je buik, het prikkelende gevoel in je ogen, handen die niet stoppen met trillen. Ik vraag mezelf bijna elke dag af: waarom mijn familie? Waarom mijn vader? Waarom ik?

Al bijna twee jaar geleden veranderden de levens van mijn familieleden en van mijzelf op de ergst denkbare manier. Kanker, zei de dokter. Ieders nachtmerrie. Als ik terugkijk naar die tijd heb ik spijt. Spijt dat ik het niet serieus nam en spijt dat ik de laatste dagen van mijn vaders leven niet bij hem zat. Ik dacht: als ik het gewoon negeer, dan is het niet echt. Dan komt alles goed. Maar dat was niet het geval. In Portugal op zomervakantie ging het beter, maar toen verspreidde corona zich ook nog.

Na twee dagen in een coma in het ziekenhuis, kregen we ’s middags een telefoontje dat hij het niet zou halen. Ik zal dat telefoongesprek nooit vergeten, de stilte en de tranen.

Maar hoe kom ik over de schuld heen die ik elke dag voel? Het schuldgevoel dat ik corona aan mijn vader gaf en dat hij daarom dood is, ook al weet een deel van mijn brein dat het gestoord is om zo te denken. Het andere deel vindt dat ik het heb gedaan en dat ik ervoor moet boeten. En dat klopt, ik betaal er elke dag voor. Soms word ik wakker en voelt het zoals vroeger, dan wil ik opstaan en iets vertellen aan mijn vader, totdat ik helemaal wakker ben en alles weer terugkomt.

Niemand praat erover dat ik nu bijna niet meer op vakantie kan gaan, omdat mijn moeder dan alleen met de kinderen moet zitten. Niemand praat erover dat ik in het weekend niks meer kan doen met mijn familie. Niemand praat erover dat ik me soms helemaal alleen voel omdat mijn moeder nu al haar aandacht aan mijn broertje en zusje moet geven.

Het voelt alsof mijn jeugd verpest is. Ik moet te snel opgroeien, ik hoop alleen maar dat het door de tijd heen beter wordt.

Adriana Ramos da Silva (16 jaar), Montessori Lyceum Amsterdam