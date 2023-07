Columnfestival: ‘Ik heb een brein als een Ferrari, maar de remmen van een fiets’

Auteur Bob Janssen (13) is blij dat hij adhd heeft. 'Ik zie het als een voordeel, omdat ik sommige dingen veel beter kan dan anderen.' Beeld Getty Images

‘Door Dumpert heeft mijn buurman een venijnig beeld van de wereld’

Ze worden niet bepaald gastvrij ontvangen, de vluchtelingen die, als ze al niet omgekomen zijn tijdens hun reis met een opblaasbootje, in Nederland aankomen. En waarom? Omdat het geld kost, natuurlijk. Althans, is dat wel alles?

Als ik met mijn fossiele buurman praat, is het eerste onderwerp binnen handbereik de ‘stroom’ vluchtelingen. Die vluchtelingen, vooral de Syriërs, verpesten ons land. Ze vragen asiel aan en gaan met hun uitkering in de hand de buurt onveilig maken. De oplossing is niet ingewikkeld: doe het land op slot. Versper de toegang. Stuur die bootjes terug.

Waarom denkt mijn buurman zo? Onlangs ben ik erachter gekomen. De reden tot dit behoorlijk onsympathieke gedrag is het feit dat mijn buurman op websites als Dumpert wordt doodgegooid met filmpjes die hij ‘leuk’ vindt om te bekijken. De clips die mijn anders erg lieve en gastvrije buurman krijgt voorgeschoteld, zijn vooral filmpjes met mannen of vrouwen met een buitenlandse achtergrond die iets doen wat niet door de beugel kan. Die prikkelende clips, zijn de reden dat mijn lieve buurman een venijnig beeld van de wereld krijgt: Syriërs stelen, Eritreeërs zijn onbeschoft en… hij klikt weer op de volgende video.

Hendrik Cotterell (15 jaar), Cygnus Gymnasium

‘Adhd vervelend? Welnee, het is top!’

Hallo, ik ben Bob en ik heb adhd. Op de basisschool zat de adhd vaak in de weg. Niet mij althans, maar mijn juffen en meesters. Ik heb een brein als een Ferrari, maar de remmen van een fiets. Het was voor mij daarom altijd moeilijk om op het juiste moment te stoppen. Niemand anders kon mijn Ferrari besturen en daardoor werd mijn adhd altijd als negatief gezien. Ik bekijk het juist positief, want ik lees snel, ik schrijf snel, ik praat snel, ik doe dus alles lekker snel. Sommige kinderen vinden adhd vervelend, maar ik zie het als een voordeel omdat ik sommige dingen veel beter kan dan anderen.

Adhd heeft een aantal kenmerken: snel afgeleid zijn, impulsief zijn en hyperactief zijn. Deze kenmerken worden vaak als negatief gezien, maar in mijn ogen zijn ze juist positief. Snel afgeleid zijn kun je ook zien als nieuwsgierigheid. Zonder impulsiviteit is het onmogelijk om creatief te zijn. En ik heb altijd superveel energie. Wanneer je deze positieve dingen benoemt, is dat voor mij veel prettiger dan wanneer je het als iets negatiefs benoemt. Ga met mij een stukje rennen en zeker weten dat je het gaat verliezen.

Op de basisschool was ik altijd ‘die jongen met adhd’, omdat mijn juffen en meesters daar de nadruk op legden en daardoor was ik vaak alleen. Nu ik op de middelbare school zit, merk ik dat mijn adhd veel minder uitmaakt, en daardoor voel ik me veel beter in mijn vel en heb ik een heel leuke vriendengroep. Ik kan er niks aan doen dat ik adhd heb, het is aan de mensen om mij heen hoe ze ermee omgaan. Ik ben Bob en ik ben blij dat ik adhd heb.

Adhd is top!

Bob Janssen (13 jaar), Montessori Lyceum Amsterdam

Links: Hendrik Cotterell (15 jaar), Cygnus Gymnasium. Rechts: Bob Janssen (13 jaar), Montessori Lyceum Amsterdam (schoolfoto).