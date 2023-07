Columnfestival: ‘Iedereen doet alsof Johnny Cash beter is dan Katy Perry, maar al zijn nummers lijken op elkaar’

Wat houdt Amsterdamse tieners bezig? Zeven weken lang delen middelbare scholieren in hun gedachten in columns. Vandaag Meike Fortuin, leerling van het Montessori Lyceum Amsterdam.

Waarom vindt iedereen dat dode mensen beter zijn? Het moment dat iemand de pijp uit gaat, doet iedereen ineens alsof die persoon een soort god was. Dat gebeurt bij gewone mensen en bij muzikanten. Ook doet iedereen alsof Johnny Cash beter is dan Katy Perry, maar laten we even eerlijk zijn, al zijn nummers lijken op elkaar. Maar omdat hij oud en dood is, doet iedereen alsof hij een soort god is.

Katy Perry heeft het beste popalbum gemaakt dat er bestaat en puur omdat tienermeisjes het leuk vinden, is het slecht. Mensen praten over oude artiesten alsof ze de muziekindustrie hebben veranderd. Maar waarschijnlijk zeggen mensen dat over dertig jaar ook over artiesten van nu. Dan luistert iedereen naar Taylor Swift en doen ze alsof ze anders zijn.

Michael Jackson is een pedofiel. Hoezo zijn mensen nog steeds fan van hem? Ik zal het je vertellen: omdat hij dood is. Als hij nu nog leefde, was hij al lang gecanceld.

En laten we het ook even hebben over Piet Mondriaan. Hij is al dood, we hoeven niet meer te liegen over zijn schilderijen. Ze zijn slecht, mijn nichtje van twee had dat kunnen maken. Maar dat hij in 1900 innovatief was door over een canvas heen te kotsen en het kunst te noemen, betekent niet dat zijn werk nog steeds goed is.

De conclusie die we hieruit kunnen trekken is dat mensen het verleden los moeten laten, want zo speciaal was het niet, en zich moeten focussen op de toekomst.

Meike Fortuin (15 jaar), Montessori Lyceum Amsterdam Beeld -