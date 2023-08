Columnfestival: ‘Hoe maak ik nog zin in school? Ik heb geen brandstof meer’

Wat houdt Amsterdamse tieners bezig? Deze zomer delen middelbare scholieren in het kader van Het Parool Columnfestival in zelfgeschreven columns hun gedachten. Vandaag Brecht Visser van het Montessori Lyceum Amsterdam en Amy Hoen van de Open Schoolgemeenschap Bijlmer.

‘Wanneer zijn mensen volwassen?’

Hoe word je volwassen? Of ben je dat opeens gewoon? Moet je aan allemaal dingen voldoen, of gaat het vanzelf? Kan je je kindertijd nog volop leven als tiener, of ben je altijd bezig met volwassener worden en een beter mens worden?

Ik voelde me altijd al ouder en minder kind, omdat ik andere interesses had. Mijn ouders wilden altijd dat ik naar buiten ging, dat ik zou gaan buitenspelen met mijn leeftijdsgenoten. Maar ik bleef veel liever binnen. Gelukkig forceerden mijn ouders mij niet en kon ik dus lekker binnenblijven en werd ik niet vies.

Ik vind en vond het altijd heel interessant hoe mensen zich gedragen rond verschillende, andere mensen. En dus observeer ik vaak mensen. Niet op een negatieve manier, eerder op een geïnteresseerde manier. Ik vind het ook interessant om te zien hoe mensen zich opstellen in groepen, vooral bij kinderen op school die een totaal ander leven leiden dan ik. Soms voelt het een beetje ongemakkelijk, omdat er dan allemaal kinderen naar feestjes gaan en ik niet.

Ik denk dat volwassen maar een woord is en dat niemand dat echt ooit wordt. Er zullen toch altijd mensen zijn die heel erg proberen volwassener te zijn, bijvoorbeeld door te denken dat ze alles weten. Die mensen vind ik een beetje raar, want niemand kan alles weten.

Brecht Visser (14 jaar), Montessori Lyceum Amsterdam

‘Het lukt gewoon niet meer’

Het is ondertussen al jaren geleden: de laatste keer dat ik echt discipline had. Het laatste jaar van de basisschool, dat was de laatste keer. Het enige waar ik aan dacht was: ik moet vwo halen. Sinds ik twee ben, wil ik al tandarts worden. En voor die opleiding heb ik vwo nodig. Mijn laagste cijfer in groep 8 was een 7. Zo gedisciplineerd was ik. Dit jaar was mijn laagste cijfer een 3. Wat is er gebeurd? Waar is mijn discipline gebleven?

Ik heb het gevoel dat ik mijn jongere zelf teleurstel. Maar het lukt gewoon niet meer. Het lukt niet meer om een boek open te doen en te denken: het is allemaal voor later, anders kan ik geen tandarts meer worden. Mijn huiswerk is bijna nooit af. Boeit het me? Nee, niet op dat moment. Maar wat nou als ik er over een paar jaar spijt van heb? Er zijn zoveel ‘wat als’-vragen om over na te denken, ik krijg er gewoon stress van. Voor toetsen leer ik één dag van tevoren. Een 6 is genoeg voor mij, ik doe er toch amper moeite voor. Dat is het probleem: het lukt mij om amper moeite te doen en nog steeds ‘prima’ cijfers te halen. Dat motiveert natuurlijk niet om volgende keer wel hard te gaan leren. Je begrijpt het, of je begrijpt het niet. Van de mensen die het niet begrijpen krijg ik juist tips zoals “Zin moet je maken”, “Leg je telefoon weg”, “Verwijder sociale media” en “Dwing jezelf om aan school te werken”. Maar zij begrijpen het niet.

Hoe ga ik zin maken als ik het gereedschap er niet voor heb? Het lukt gewoon niet meer. Mijn brandstof is op. Het lukt mij mentaal en fysiek niet om mezelf aan het werk te zetten. Geen zin hebben in school heeft een hele andere betekenis voor mij. Ja, ik wil weer brandstof hebben, maar hoe krijg ik het terug? Dat is de vraag waarop niemand het antwoord schijnt te weten. En ik ben niet de enige, dat weet ik zeker.

Amy Hoen (15 jaar), Open Schoolgemeenschap Bijlmer

Brecht Visser (links, 14 jaar) en Amy Hoen (15 jaar).