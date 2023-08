Columnfestival: ‘Het is alsof mijn leraar een compleet andere taal spreekt!’

Beeld Getty Images

Iedereen maakt geluid, volgens mij praten er mensen tegen me, maar ik kan het niet horen. Alles in deze les is toch niet belangrijk. Ik haal het later wel in en ik heb vannacht zo slecht geslapen, ik kan me echt nergens op concentreren. Ik hoor mijn naam. Shit, iemand zegt mijn naam. Ik stop meteen met rondjes tekenen in mijn wiskundeschrift om te kijken wie met mij probeert te communiceren. Kut, iedereen kijkt naar me. “Sorry wat?” stamel ik.

Mijn leraar kijkt me aan alsof ik de domste mens op aarde ben. “Het antwoord, wat is het antwoord op vraag vijftien?” Ik kijk naar het bord. “Oh uh,” mompel ik. “Sorry meneer, ik weet het antwoord niet.” Iemand lacht op de achtergrond, lachen ze om mij?

De leraar zegt nu op een geïrriteerde toon: “Wel opletten hè, ik ga het nog een keer voor je uitleggen.” Oké, opletten nu. Iedereen kijkt naar me, de leraar schrijft dingen op het bord en hij praat tegen me, maar ik kan het gewoon niet verstaan. Waarom kan ik gewoon niet luisteren? Het is alsof hij een compleet andere taal spreekt!

“En, kun je nu wel het antwoord geven?” Ik kijk hulpeloos naar mijn boek, maar mijn boek wil me niet helpen. “Nee sorry meneer, ik weet het echt niet.”

Nu kijkt hij boos, alsof ik hem net heb uitgescholden. “Je gaat zo niet dit jaar halen, jongedame.” Hij wijst nu een ander kind aan, dat al lang het antwoord wist. Eindelijk laat hij me met rust. Had ik maar die stomme pillen genomen, dan had ik me kunnen concentreren, dan hoefde ik niet mezelf voor schut te zetten voor de zoveelste keer.

Kaat Oele (14 jaar), Vinseschool