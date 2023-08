Columnfestival: ‘Het hoopje vodden bleef stil, hij reageerde niet’

Wat houdt Amsterdamse tieners bezig? Deze zomer delen middelbare scholieren in het kader van Het Parool Columnfestival in zelfgeschreven columns hun gedachten. Vandaag Lou van Buijtenen van het Geert Groote College.

Heerlijk, als je na een lange dag werken thuiskomt, toch? Nou, laatst was dat minder prettig.

Het was al laat op de avond en ik was erg moe. Ik liep in gedachten verzonken de stenen trap op naar mijn voordeur. Ik woon in een huis met een portiek, zo eentje waar het ’s avonds best schemerig is. Opeens schrok ik op en verstijfde. Ik tuurde naar een hoop vodden op mijn deurmat en het duurde even voor ik besefte dat het iemand was.

“Meneer?” zei ik. Mijn stem klonk vreemd in de stilte, alsof die niet van mij was. Ik probeerde het nog een keer: “Meneer, kunt u alstublieft van mijn deurmat afgaan?” Het hoopje vodden bleef stil, hij reageerde niet. Ik zuchtte geërgerd, sliep hij nou echt? Ik twijfelde, ik had niet zo veel zin om over hem heen te stappen. Ik probeerde hem nog een laatste keer te wekken: “Meneer?!” riep ik bijna.

Eindelijk reageerde hij en draaide zich om. Hij sprak geen Nederlands en probeerde zich in gebrekkig Engels te verontschuldigen. Ik had medelijden met hem, maar kon mijn ergernis nauwelijks verbergen toen ik hem vroeg ergens anders heen te gaan. Hij schoof opzij en zei dat hij zo weg zou gaan. Ik stapte mijn huis binnen en sloot de deur achter me. Ik weet niet of hij echt is weggegaan, of gewoon is gebleven, maar de volgende ochtend was hij weg en ik zal nooit weten hoe het met hem is afgelopen.

In Nederland zijn 32.000 mensen dakloos.

Lou van Buijtenen (15 jaar), Geert Groote College.