Columnfestival: ‘Het echte probleem van de woningnood is Rutte, die alleen reageert op de dingen als ze al gebeurd zijn’

Wat houdt Amsterdamse tieners bezig? Deze zomer delen middelbare scholieren in het kader van Het Parool Columnfestival in zelfgeschreven columns hun gedachten. Vandaag Jeroen Warnaar van het Lely Lyceum.

‘We hebben te veel mensen voor te weinig mensen’

Ik zat laatst op NPO 1 mee te kijken met mijn ouders naar een verschrikkelijk saai programma. Tussen al het slappe gelul van halfbejaarden door viel me iets op: ze hadden het over een garage in Amsterdam van zeven ton. Ik geloofde mijn oren niet, dus ik ging kijken op het internet en ja, daar was het: een garage van 22 vierkante meter voor 700.000 euro. Toen wist ik het zeker: ik ga tot mijn veertigste bij mijn ouders moeten wonen met deze gestoorde prijzen.

Volgens sommigen is het probleem dat Nederland te vol is, volgens anderen moeten de boeren ruimte maken voor meer huizen. Over één ding is iedereen het eens: we hebben te veel mensen voor te weinig huizen.

Het probleem is alleen dat de regering te laat in actie komt. Dit probleem speelt al langer en had je kunnen zien aankomen. Door alleen al te kijken naar de groeiende bevolking en de komst van asielzoekers had elke blinde kunnen voorzien dat er woningnood zou ontstaan. Maar nee hoor, wij hebben Mark Rutte, die alleen reageert op dingen als ze al zijn gebeurd.

Het probleem is groter dan de woningcrisis, het probleem is de ‘reageerpolitiek’ van Rutte, het pas beslissen nadat iets gebeurt. Dus alstublieft meneer Rutte, neem dit gezegde ter harte: voorkomen is beter dan genezen. En misschien komt er dan nog een Rutte vijf.

Jeroen Warnaar, Lely Lyceum

Noot van de redactie: deze ­column is een aantal maanden voor de val van het kabinet ­geschreven.