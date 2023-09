Columnfestival: ‘Haar chai latte met havermelk vliegt bombastisch door mijn spaken’

Beeld Getty Images

Het meisje met de hoge paardenstaart ramt met een zorgwekkende snelheid tegen de zijkant van mijn fiets aan. Haar VanMoof begint geluiden te maken en haar chai latte met havermelk vliegt bombastisch door mijn spaken. Ik weet nu al met wat voor type mens ik te maken ga krijgen en terwijl die gedachte door mijn hoofd snelt, begint het meisje tegen me te schreeuwen: ‘Uitkijken, eikel, met je skere kutfiets.’

Ik kijk naar beneden en zie dat mijn band lek is. Ik wil niks zeggen en gewoon doorfietsen, maar het meisje wil het niet bij die ene opmerking laten, wat ik ook wel had kunnen voorspellen.

Ze maakt duidelijk deel uit van een genuanceerde groepering genaamd de havermelkelite. Dit zijn de moderne cowboys die ‘waken’ over de straten van Oud-Amsterdam, met als wapen: dure spullen.

Vooral de VanMooffietsen staan bekend als een belangrijk kenmerk. De meisjes hebben een Zadig&Voltairetasje met een vape erin. Waarschijnlijk watermeloensmaak. Voor de jongens alleen een Ralph Laurenpetje en waarschijnlijk een onderbroek van Calvin Klein of Tommy Hilfiger. Misschien dat ze iets hebben met jongensnamen in hun broek, wie zal het weten?

De mensen die deel uitmaken van de havermelkelite hebben wel allemaal iets gemeen: een abonnement op een speciale, extra dure sportschool bij de Apollolaan in de buurt. Inbegrepen zijn sauna’s, stoomkamers en andere elementen in een sportschool die je weerhouden van het daadwerkelijke sporten, want dat doen ze natuurlijk niet.

Ik weet ook dat ik niet mag oordelen of categoriseren, maar ik ben er vrij zeker van dat de havermelkelite bestaat uit het verschrikkelijkste gedeelte van onze Amsterdamse samenleving.

“Jij botste tegen mij aan,” zeg ik, “rechts heeft voorrang.” Ik wil er eigenlijk nog een vraag aan toevoegen die zou gaan over of ze op haar elite basisschool in Oud-Zuid geen verkeerslessen heeft gehad, maar ik heb mezelf eroverheen gezet. Zolang je hen maar tevreden houdt over hun zelfbeeld en het pessimistische beeld dat ze van anderen hebben, komt het ooit wel goed.

Ik hoop dat de rest van de ‘normale’ Amsterdamse burgers zich ook over het chailattegedrag van de havermelkelite heen kan zetten en dat de cowboys en de normale burgers van het wilde westen Amsterdam in vrede verder kunnen leven.

Marnix Corten (17 jaar), Vinseschool