Columnfestival: ‘De Jordaan was mijn doolhof en de Amstel was mijn zee’

Wat houdt Amsterdamse tieners bezig? Deze zomer delen middelbare scholieren in het kader van Het Parool Columnfestival in zelfgeschreven columns hun gedachten. Vandaag Amélie Groot van het Hervormd Lyceum Zuid en Nora de Vries van het Metis Montessori Lyceum.

‘De Jordaan was mijn doolhof en de Amstel was mijn zee’

Opgroeien in Amsterdam, dat heeft mij gemaakt tot wie ik vandaag de dag ben. Het besef dat jij op een plek woont waar mensen vermogens voor betalen om te komen. Dat is alleen niet altijd fijn. Die toeristen kunnen vaak onwijs irritant zijn. Al die bezoekers in de stad, constant moeten wachten voor mensen op het fietspad.

Maar er zijn ook een hoop leuke dingen aan Amsterdam: de late zomeravonden in het Vondelpark, zwemmen bij de Schinkel, het varen door de grachten en nog veel meer. Het zijn de kleine dingen in het leven die mij gelukkig maken.

Er is altijd wel iets te doen, iedereen mag elkaar, iedereen kent elkaar. De bakker waar je al jaren komt, de dakloze meneer bij de supermarkt die je elke dag gedag zegt. De Jordaan was mijn doolhof en de Amstel was mijn zee. Amsterdam was mijn wereld, maar vormde ook een uitdaging.

Ik woon in een onveilige buurt vol donkere steegjes en onbekende gezichten. “Met wie fiets je naar huis?” en “Zorg je dat je voor het donker thuis bent?” terwijl al mijn andere vrienden tot diep in de nacht buiten kunnen blijven.

Ik heb daarentegen wel veel vrienden in de buurt, dus dat scheelt enorm. Maar het feit dat dit nodig is, is absurd. Opgroeien in Amsterdam is een avontuur dat mij vormt tot wie ik ben en altijd in mijn hart zal blijven.

Amélie Groot (15 jaar), Hervormd Lyceum Zuid

‘Als je geen feminist bent, ben je seksistisch’

Ik heb één keer de fout gemaakt te zeggen dat ik feminist ben. Ik ben een feminist, maar hoe er nu naar wordt gekeken, had ik dat beter voor mezelf kunnen houden. Feminisme zelf is iets goeds, en het is nodig. Maar door een paar extremisten is het beeld van feminisme aangetast.

Extremisten zijn overal aanwezig, bij elk geloof of ideaal heb je wel extremisten. In het feminisme gaan die extremisten zo ver dat ze meer rechten eisen voor vrouwen dan mannen en zeggen ze dat de wereld beter af is zonder mannen.

Dit geeft een verkeerd beeld van wat feminisme eigenlijk is. Feminisme gaat over het strijden voor gelijke rechten tussen man en vrouw; niet méér rechten, niet betere rechten, gewoon gelijkheid. Hoe kan je daar tegen zijn?

Als je geen feminist bent, en dus geen gelijke rechten wilt, ben je seksistisch. Feminist zijn betekent niet dat je naar alle protesten gaat, of heel je Instagramprofiel eraan besteedt. Het gaat erom dat je gelijke rechten wil. Dat je een wereld wilt waarin vrouwen hetzelfde betaald krijgen als mannen en waar een man niet langer in de gevangenis zit voor dezelfde misdaad als een vrouw.

Ik ben nog steeds een feminist, en ik zal dat blijven tot mijn dood. Ik wou dat ik meer zelfvertrouwen had om mij ook uit te spreken tegen oneerlijkheden, maar het feit dat ik in gelijkheid geloof is al voldoende. En dat zou voor iedereen voldoende moeten zijn.

Nora de Vries (17 jaar), Metis Montessori Lyceum

