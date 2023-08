Columnfestival: ‘Als de stad geen geld uitgeeft aan de Bijlmer, kunnen wij ook niks veranderen’

Wat houdt Amsterdamse tieners bezig? Deze zomer delen middelbare scholieren in het kader van Het Parool Columnfestival in zelfgeschreven columns hun gedachten. Vandaag Jade Chintoe van het Cygnus Gymnasium en Abel Schwartz van het Geert Groote College.

Als de stad geen geld uitgeeft aan de Bijlmer, kunnen wij ook niks veranderen

Als iemand aan mij vraagt: ‘Waar kom je vandaan?’ en ik antwoord ‘de Bijlmer’, waarom zeggen sommige mensen dan: ‘Oh, doe jij vmbo?’ of ‘Ben jij ooit met de politie in aanraking gekomen?’ Hoe hebben mensen het lef om zulke dingen te zeggen? Zijn wij zo weinig waard?

Ik kom uit de Bijlmer, een prachtige en supergezellige wijk, een smeltkroes van vele culturen. De Amsterdamse Poort is altijd knus. Kwaku is daar ook altijd gezellig. Je kan altijd een praatje maken met iemand. Bijlmer klinkt toch gezellig en leuk? Volgens mensen buiten de Bijlmer niet dus. Het enige wat zij zien is de criminaliteit, de vervuiling, buitenlanders op een slechte manier en ‘domme’ kinderen. De Bijlmer is zoveel meer dan alleen dit.

Hoe zijn mensen op dit beeld gekomen? Ja, er is soms criminaliteit, maar de vervuiling of de ondergemiddelde begaafdheid van kinderen, daar kunnen wij toch niet veel aan doen? Als de stad geen geld uitgeeft aan de Bijlmer, kunnen wij toch ook niks veranderen! Buitenlanders zijn niet eng of wat dan ook, het zijn de allerliefste mensen, het zijn niet alleen maar criminelen. Er zitten gewoon een paar rotte appels tussen en dat zijn de mensen die andere mensen alleen zien.

De Bims is een van de beste wijken in Amsterdam. Mensen moeten niet zomaar dingen zeggen als ze niet weten hoe het daar echt is. En als de stad niks verandert, kunnen wij ook niks veranderen.

Jade Chintoe (15 jaar) Cygnus Gymnasium

Beeld Privebeeld

Ik word benauwd van die stinkende uitstoot van al dat bouwverkeer

Ik zou verbaasd zijn als ook maar iemand die nu in Amsterdam woont nog niet op de hoogte is van het feit dat er zich de laatste tijd ontzettend veel werkverkeer in deze stad bevindt. Er zijn nu namelijk overal om je heen feloranje omleidingsborden, graafmachines en bouwvakkersdecolletés te zien. Bij elk van deze werkzaamheden moeten mensen weken-, soms maandenlang de moeite nemen om een weg hieromheen te vinden.

Natuurlijk, een beetje onderhoud in de stad is altijd nodig. We willen ook weer geen gesprongen waterleidingen tegemoetlopen, of zelfs in zinkgaten terechtkomen. Maar dan moeten de wat meer ‘esthetische’ werkzaamheden uitgesteld worden, omdat ik een keer twee hele weken lang moest omfietsen voor een nieuwe brug op de Singel, die uiteindelijk maar 10 meter was gebouwd naast een al bestaande. Sowieso fietste ik op de Singel omdat ik niet over de Nieuwezijds Voorburgwal kon fietsen, want die was al compleet gebombardeerd met bouwverkeer.

Omleidingen vind ik echter niet het enige probleem met de bouwsector, want als ik fiets langs sommige werkzaamheden krijg ik van die vieze lucht binnen. Ken je dat? Die stinkende, zwavelachtige geur die uit die machines komt? Als dan ook nog de uitlaatgassen van alle auto’s in de stad zich met elkaar verbinden, krijg je een soort cocktailmix van uitstoot, en vooral voor mij is dat geen pretje, omdat ik astma heb en ik er erg benauwd van word.

Ik hoef me niet al te veel te verdiepen in alle bouwprojecten in de stad, maar het uitbundig haten van bouwverkeer is mijn passie geworden.

Abel Schwartz (14 jaar), Geert Groote College

Beeld Privebeeld