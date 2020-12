Coalitiepartijen vieren hun eigen feestjes

Politici moeten hun eigen slingers ophangen, want niemand anders die de moeite neemt. Dus juichten coalitiepartijen GroenLinks, D66, PvdA en SP deze week in een persbericht dat ze de buurtbibliotheken in de stad hebben gered. Plus Museum Het Schip. En ze trekken extra geld uit voor daklozenopvang en armoedebestrijding.

Met dit bericht probeerden de coalitiepartijen onrust weg te nemen die was ontstaan over de dreigende sluiting van bibliotheken. Het gemeentebestuur had in de begroting bezuinigingen opgenomen op de Openbare Bibliotheek Amsterdam (OBA), die volgens de OBA-directie zouden leiden tot sluiting van vier vestigingen. Dit zorgde voor veel kritiek, ook op de coalitie: hoe hadden juist deze vier linkse partijen het bedacht om op de bieb te bezuinigen?

De oppositie in de gemeenteraad reageerde verheugd op het uitstel van de bezuinigingen op de bibliotheken, maar was ook verbaasd over de juichverhalen van hun politieke opponenten. Want diverse oppositiepartijen hadden al veel eerder voorstellen ingediend om de bibliotheken te sparen. En om extra geld uit te trekken voor daklozenopvang. Deze voorstellen, een aantal ondertekend door vrijwel de voltallige oppositie, waren één voor één keihard afgewezen door de wethouders. Maar nu de coalitie met reddingsplannen kwam, waren die ineens wél akkoord.

“We begrijpen er helemaal niets van,” aldus Rik Torn van de VVD, de grootste oppositiepartij. Volgens Mourad Taimounti van Denk hadden de coalitiepartijen zelfs een unieke kans laten liggen om alle fracties in de raad te verenigen in een reddingsoperatie van de bibliotheek. “Jammer genoeg hebben ze niemand van ons benaderd. We moesten het uit de krant vernemen.”

Femke Roosma van GroenLinks pareerde de kritiek door erop te wijzen dat de oppositiepartijen voor een andere financiële dekking hadden gekozen om de bezuinigingen te compenseren, maar dat maakte geen indruk op haar opponenten. “Waarom hebben jullie ons niet even gebeld,” vroeg Don Ceder van ChristenUnie.

Ach, concludeerde Roosma even later op sociale media: de bibliotheek is gered en daar gaat het om. Het zal Amsterdammers weinig boeien welke handtekeningen onder het voorstel staan.

In 2016 dacht zij daar nog heel anders over. Destijds zaten VVD, D66 en SP in de coalitie, GroenLinks en PvdA in de oppositie. Roosma had met CDA en PvdA een voorstel ingediend om de eigen bijdrage in de Amsterdamse zorg te verlagen, maar ze kreeg geen steun van de toenmalige coalitie. Tijdens het debat over de begroting, niet veel later, diende de SP een motie in met dezelfde strekking. U raadt het al: die motie kreeg wel steun en de SP mocht trots verkondigen de arme Amsterdammers te hebben geholpen.

De VVD, die nu bij monde van Rik Torn verbaasd reageert, deed in die tijd vrolijk mee als coalitiepartij door te pronken met het voorstel om meer geld uit te trekken voor handhaving. De PvdA had dat, vlak daarvoor, ook al geprobeerd, uiteraard tevergeefs.

“Ongelooflijk,” reageerde Roosma in 2016. “Een lesje politiek,” stamelde Sofyan Mbarki destijds. Nu Roosma en Mbarki zelf fractievoorzitter van coalitiepartijen zijn, hebben ze zich snel aangepast aan deze mores. Want het is een politieke realiteit dat coalitiepartijen hun eigen feestjes vieren en daarbij liever geen buitenstaanders uitnodigen. In het begin zijn ze nog wel eens welkom, maar dat verandert als ze fel zijn in hun kritiek of moties van wantrouwen, afkeuring of treurnis indienen, zoals de afgelopen maanden is gebeurd. Dat is zuur voor de oppositie, die slechts kan toekijken. De beste remedie? De volgende verkiezingen winnen, zoals GroenLinks heeft gedaan.

Politiek verslaggevers Michiel Couzy en Ruben Koops belichten beurtelings op zaterdag in ‘Republiek Amsterdam’ een politiek onderwerp uit de stad.

Reageren? m.couzy@parool.nl