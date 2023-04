‘Co-creatie’ en ‘roadmaps’ zijn jeukwoorden, vage termen die vooral irritatie oproepen

De minister van Volksgezondheid wil de beschikbaarheid van geneesmiddelen verbeteren. Niks mis mee. Het is alleen de vraag hoe dat het beste gedaan kan worden. De minister lijkt de oplossing te hebben gevonden: hij rapporteert dat de sleutel ligt bij ‘co-creatie’ met farmaceutische bedrijven en een open ‘ecosysteem’ om vraag en aanbod op elkaar te laten aansluiten.

Geen hond die begrijpt wat hiermee wordt bedoeld, maar toch best knap gevonden, in één zin twee totale buzztermen zonder enige betekenis.

Er is geen mens die dergelijke woorden in de normale wereld gebruikt en wellicht is de uitspraak door een goedwillende ambtenaar verzonnen. Maar als je als beleidspersoon als een soort buikspreekpop dit soort vage termen blijft uitspuwen, moet je niet verbaasd zijn dat mensen in ijltempo het vertrouwen in de gevestigde politici blijven verliezen. En dat mevrouw Van der Plas, die wel gewoon Nederlands praat, er met de stemmen vandoor gaat.

Want wat je ook van haar vindt, zij heeft het gelukkig nooit over gekantelde roadmaps, congestiemanagement, circulaire transities of stakeholders leverage. Ook weet ze kennelijk de neiging te weerstaan om dagelijks allocaties af te hechten of om met horizontale sturing best practices te borgen. Ik vermoed dat politici pas weer wat meer aansluiting vinden bij de gemiddelde burger als ze doorkrijgen dat ze moeten ophouden om onophoudelijk ingewikkelde en nietszeggende termen uit te braken.

En nu we het toch over teksten hebben die mij in een milliseconde in mijn allergiezone weten te manoeuvreren, kunt u dan alstublieft ophouden e-mails of sociale media berichtjes te sturen omdat u ‘iets tegen mij aan wilt houden’ of omdat u over uw geniale vondst of mening ‘met mij wil sparren over een bakkie’.

Altijd leuk om van mensen te horen over hun ideeën, maar dat kun je toch ook op een normale manier vragen? Denk je nu echt dat je mij zo gek weet te krijgen om tijd te investeren in iemand die bij mij ‘op de radar wil komen’?

Het zijn allemaal jeukwoorden, vage termen die vooral irritatie oproepen. Ze worden misschien wel vooral gebruikt door mensen die onzeker zijn over wat ze willen zeggen en zich dus verstoppen achter pseudochique of populair klinkende termen met een ondoorzichtige betekenis. Of erger nog: om te camoufleren dat je geen idee hebt waar je over spreekt. De meest fanatieke jeuktaalkampioenen gooien er liefst ook regelmatig wat Engelse termen tegenaan. Je kunt ze herkennen doordat ze voortdurend babbelen over blue-sky thinking, out of the box planning en ze continu dingen willen down-drillen of back-circlen.

Wellicht moet ik ook weer niet te veel zeuren: uiteindelijk mag iedereen natuurlijk gewoon ‘zijn ding doen’ en heb ik er ‘best wel’ begrip voor dat mensen graag ‘in hun eigen kracht willen staan’.

Marcel Levi is voorzitter van de raad van bestuur van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Daarvoor was hij ceo van University College London Hospitals en bestuursvoorzitter van het AMC. Lees al zijn columns hier terug.

Reageren? m.levi@parool.nl.