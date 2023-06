Chef-kok Jevgeni Prigozjin had er genoeg van achter de gehaktmolen te staan

Chef-kok Prigozjin wilde Poetin ontbenen en het bloed drinken van zijn voormalige bloedbroeder. Vooral defensieminister Sjoijgu en generaal Gerasimov wilde hij graag voor zijn mannen op de barbecue roosteren.

Verraadde Prigozjin Poetin om zelf in het Kremlin terecht te komen?

Was het hoogmoed? Merkte de Bulldog Napoleon dat hij populairder was dan Poetin die te laf is om naar het front te gaan, laat staan om zelf te vechten?

Prigozjin moet hebben geweten dat bij een mislukking zijn macht was gebroken en er een prijs op zijn hoofd zou staan.

Voelde hij dat het slecht ging met het Russische leger?

Dat deze muiterij sowieso kon ontstaan, komt door het verzet van Oekraïne. Het offensief gaat te langzaam, maar ze boeken enig succes.

Zullen we ooit achter de ware motieven van Prigozjin komen?

Wat hij wilde, is mislukt.

Stel je bent een Wagneriaan. Je zat een jaar geleden nog in de gevangenis. Opeens kreeg je de uitzicht op vrijheid, een goed salaris en een mooi leven (lekker vechten en wie weet mocht je nog eens wat verkrachten en stelen) en de man die je ‘redde’ was ook nog iemand die je begreep want hij had ook negen jaar in de gevangenis doorgebracht.

Prigozjin werd zodoende opeens generaal van een leger tbs-patiënten en jij had inderdaad een geweldig leven in een gehaktmolen waar je maar moest proberen uit te komen.

Binnen een een dag na de muiterij is de man die je bewonderde gevlucht naar Belarus, want het is een vlucht.

Zou je je niet enorm in de steek gelaten voelen?

Je krijgt als Wagneriaan amnestie, zegt Poetin, maar heeft de baas niet voortdurend gezegd dat de Russische militaire top niet te vertrouwen was? Wie heeft jullie nou bedonderd? En is het wel veilig? Word je nou niet helemaal rechtstreeks de dood ingejaagd? Op wie richt je rancune zich? Op Poetin of Prigozjin?

Poetin sprak over ‘verraad’.

Verraad duidt altijd op een persoonlijke band die onverwacht is verbroken. Een verrader is daarom erger dan een vijand.

Op de BBC werd met enige regelmaat de foto getoond van Prigozjin die als kok en ober Poetin bedient. Vijftien jaar later heeft hij een bloedgevaarlijk leger. Dan kan de rancune van een kok gevaarlijk zijn. De chef-kok had er genoeg van achter de gehaktmolen te staan en wilde chef-kok van het hele land worden.

Hij is nu een wild zwijn op wie door zijn eigen leger en Poetin en Oekraïne wordt gejaagd.

