Charlie Watts was misschien wel veel meer kunstenaar dan Mick Jagger

Niemand wil dat zijn helden sterven.

In 1969 schrok ik van de plotselinge dood van Rolling Stone Brian Jones. Het was mijn eindexamenjaar en daardoor had ik gemist dat Jones uit de Stones was gezet. Vanwege de breuk ontbraken Mick Jagger en Keith Richards op zijn begrafenis. Bill Wyman en Charlie Watts waren er wel. Ik was er flink kapot van.

John Lennon stierf. George Harrison stierf. Jimi Hendrix stierf. Frank Zappa stierf. Janis Joplin stierf. De dood gaat voorbij de blues. Maar de blues leer je door de dood meer waarderen.

En nu Charlie Watts. Een Stone die eigenlijk geen Stone was. Misschien was hij wel veel meer kunstenaar dan Mick Jagger.

Hij zag er altijd ouder uit dan de rest. Hij was anders. Ook anders binnen de popwereld. Ik ben bij verschillende concerten geweest en ik vond het soms vervelend van mezelf dat ik me had laten afleiden door Mick en Keith.

“Ik heb eigenlijk Charlie Watts niet gezien,” zei ik tegen mijn toenmalige vriendin. Daar had ik de pest over in. Latere concerten keek ik altijd als eerste naar hem. Expres, wat natuurlijk vreemd is, maar ik had toen nog drumaspiraties.

In de herdenkingsartikelen die over hem zijn verschenen, vertelde men dat hij zijn jeugdliefde trouw is gebleven. Dat wist ik niet, maar het past wel bij hem.

Ook las ik dat hij van elke hotelkamer die hij bezocht een tekening maakte. Dat intrigeert me. Een schets van een bed, een kastje, een stoel… In hoeveel kamers zou hij hebben geslapen?

Ik snap wel waarom hij dat deed.

Die hotelkamers waren zijn huis. Een huisje voor een nacht. Nergens kon hij zich binden, terwijl ze soms maanden op tour waren. Dus tekende hij ze, als herinnering, maar ook om zich de kamer eigen te maken. Zijn huis was niet dat huis in Londen – waar zijn antiek stond, want dat verzamelde hij – maar bestond uit hotelkamers. Bestaan er sfeerlozer ruimtes?

Hij was popicoon,zat midden in een wereld die na de Tweede Wereldoorlog een grote verandering doormaakte, maar kon de seks, drank en rock-’n-roll niet echt aan. Hij hield van jazz, nette pakken, paarden en antiek.

En toch bepaalde hij het ritme van onder meer mijn leven. Van mijn jeugd.

Vanuit een hotelkamer waar hij pas thuis was al hij die had getekend. Ik denk dat hij in die tekeningen wilde wonen.

Theodor Holman (1953) is columnist, schrijver, televisie- en radiomaker.

