Celstraf voor Hans van den Berg van Tata Steel

Een beetje argeloos zei ik het toen de journalist me vroeg of er al iemand van Tata Steel naar mijn kunstwerken, gemaakt van gitzwarte uitstoot uit hun fabrieken, was komen kijken. Nee, was mijn antwoord. Maar, vervolgde ik, ik vind wel dat de hoogste baas van Tata Steel Nederland, Hans van den Berg, een groot werk zou moeten aankopen en boven zijn bureau zou moeten hangen. Waarom? Om zichzelf er dagelijks aan te herinneren waar hij verantwoordelijk voor is.

Wat ik tijdens dit interview nog niet wist, maar waar ik toevallig een paar dagen later achter kwam, is dat dit exact de insteek is van strafrechtadvocaat Bene­dicte Ficq.

Zij is door stichting FrisseWind.nu ingeschakeld om de ruim elfhonderd inwoners van de IJmond te vertegenwoordigen die aangifte hebben gedaan tegen de staalfabrikant omdat de uitstoot inmiddels bewezen ziekmakend en in veel gevallen zelfs dodelijk blijkt te zijn.

Waar ‘normaal gesproken’ (de casussen stapelen zich wereldwijd op) bedrijven worden aangeklaagd en inmiddels mondjesmaat worden veroordeeld voor vervuiling met dood en verderf tot gevolg, pakt Ficq het hier net even anders aan. Want het is voor de Shells en de Unilevers van deze wereld nu eenmaal supermakkelijk om in hun begrotingen ‘gewoon’ een potje schadeloosstellingskosten op te nemen. Een paar ton of een paar miljoen of whatever (wat kan hen het schelen?).

Dat wordt anders op het moment dat de directieleden persoonlijk verantwoordelijk worden gehouden en onze Hans van den Berg schuldig wordt bevonden aan doodslag (op vrij grote schaal ook) omdat hij niet onmiddellijk de maatregelen heeft getroffen die nodig waren om te voorkomen dat nog meer mensen kanker kregen van de rotzooi uit zíjn fabriek. Dan zou hem dat zomaar een celstraf van vijftien of misschien wel twintig jaar kunnen opleveren.

Totaal terecht dat Ficq hiermee komt, maar volstrekt bizar dat eerder alles kon worden afgeschoven op bedrijven, zonder dat de verantwoordelijke mannetjes persoonlijk last hadden van hun eigen wanbeleid waar ze de wereld in de afgelopen eeuw mee naar de knoppen hebben geholpen.

Waar ik me dan ook op verheug is het precedent dat een veroordeling van de persoon Hans van den Berg zou scheppen. Hoe leuk is het dan nog om directeur te zijn van Chemours of Coca-­Cola? Wie wil nog hoog in de boom bij Shell voor de bonussen als daar mogelijk een gevangenisstraf aan plakt?

De enige optie wordt dan, en dit is mijn optimistische voorspelling: verantwoordelijke functies worden een verplichting tot daadwerkelijk verantwoordelijkheid nemen. Een totáál nieuw fenomeen!

Zul je zien dat er dan ineens ook veel meer vrouwen op hooggeplaatste functies komen en we overal een veel diverser landschap bovenaan de ladders gaan vinden.

Bijna een standbeeld voor Hans van den Berg waardig, die dus straks als eerste, ten gunste van ons allen, de bak in zal draaien.

