‘Camera bij afvalcontainer werkt beter dan boa’

Afval bij vuilnisbakken in Amsterdam Oost. Beeld Jakob Van Vliet

Binnenstadbewoners klagen al jaren over Napolitaanse vuilnisbergen rond de containers voor glas, papier, plastic en restafval. De gemeentereiniging ruimt het keurig op, maar het probleem blijft zich herhalen.

Wethouder Laurens Ivens heeft voor de binnenstad veertien extra handhavers aangewezen die de asocialen die deze vervuiling veroorzaken moeten beboeten. Zij moeten daarnaast ook diverse andere handhavingstaken uitvoeren. Bewoners van andere wijken, waar dit probleem ook speelt, vragen via deze krant en Twitter of de wethouder ook daar extra handhavers heen kan sturen.

Ivens pakte groots uit in de media met zijn handhavers. De actie volgde op een brief van vijftig binnenstadbewoners aan de gemeenteraad, vlak voor het zomerreces. Zij vroegen de raad om een proef met cameratoezicht op een of twee hotspots van vervuiling. Dit is efficiënter dan handhaving met drukbezette boa’s. Het Amsterdamse gemeentebestuur is, anders dan Rotterdam en nog tien andere gemeenten volgens Trouw van 24 juni 2019 niet voor cameratoezicht op vervuilend gedrag. Ambtenaren voelen wel voor een proef.

De brief van de werd donderdag behandeld. Het college van b. en w. heeft de zaak echter niet ondergebracht bij de raadscommissie Wonen en Bouwen, de portefeuille van wethouder Ivens, maar bij de commissie Algemene Zaken, die zich bezighoudt met openbare orde en veiligheid en juridische zaken. Reden: cameratoezicht valt altijd onder deze commissie.

De indieners vrezen dat dit ten koste gaat van de inhoud. Juridisering is niet de bedoeling van een proef met cameratoezicht om vervuiling tegen te gaan, een andere toepassing dan camera’s voor openbare orde en veiligheid. Het moet gaan om een schone stad, de portefeuille van Ivens. En dus om het bijsturen van vervuilend gedrag van asociale inwoners en ondernemers.

Het systeem van de overheid moet volgens de bewoners hoognodig kritisch worden beoordeeld , in een inventarisatie per hotspot. Elke keer als de gemeente een afvalcontainer niet op tijd leegt, ontstaat op die plek onmiddellijk een vuilnisberg. Wij hopen dat de raad het bewonersvoorstel op inhoud zal beoordelen en een proef met cameratoezicht begint.

Guusje ter Horst, Gonny van ­Oudenallen en Bernadette de Wit, binnenstadsbewoners Amsterdam