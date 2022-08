Calvin Bassey is eerder een Chivu dan een clown

Toen Calvin Bassey zich bij Ajax meldde, op trainingskamp in Oostenrijk, had het socialmediateam van de club een gebbetje in petto: ze legden de onbezorgde nieuwkomer een olijk ‘dag vriendjes en vriendinnetjes’ in de mond, een eerste videosaluut van Bassey (voelt u ’m?) aan zijn nieuwe supporters.

Een supportersvariatie op het thema liet niet lang op zich wachten (‘Bassey en Álvarez’ – op welke melodie moet u zelf maar even raden) en wat daarna gebeurde weten we allemaal. Bassey kreeg na twaalf minuten Johan Cruijff Schaal de rode kaart voorgehouden, voor een overtreding zo lomp dat je haast ging denken dat het zijn persoonlijke duit in het zakje Clown Bassey-grappen was.

Enkele heethoofdige Ajaxsupporters hadden het na die twaalf minuten al wel gezien: die Bassey was wat ze in Groot-Brittannië een donkey noemen, een ezel, een verdediger van het dommige en onbehouwen soort.

De wat ouderen zagen iets anders, namelijk een parallel met een Ajaxverdediger die allesbehalve een donkey was. Cristian Chivu werd 23 jaar geleden, kort na zijn debuut, tweemaal in één week van het veld gestuurd, zowel in de competitie als in ‘Europa’.

Het kleedkamerverdriet van de jonge Roemeen werd vastgelegd, belandde in de documentaire Ajax: daar hoorden zij engelen zingen en leverde een Ajaxklassieker op: “One week, two red,” weeklaagde Chivu. “Ik lig er mooi uit.”

Chivu zou uitgroeien tot boegbeeld van zijn Ajaxtijd. Wereldverdediger en eenmansleger, horend tot de eregalerij van meest geliefde Ajaxbuitenlanders ooit. En het mooie was: eigenlijk wisten we het in zijn rode week al. (Twitterkleuters die moord en brand krijsten, bestonden nog niet, dat scheelde natuurlijk ook.)

Of Calvin Bassey tot het pantheon der buitenlandse publieksfavorieten zal gaan horen, staat nog te bezien, maar één bewering durf ik na gisteren al wel aan: Bassey is eerder een Chivu dan een clown. Daar mogen jullie me aan houden, vriendjes en vriendinnetjes.

Menno Pot is popjournalist, voetbalschrijver en Ajacied. Hij presenteert de wekelijkse Ajaxpodcast Branie op maandag en schrijft elke week een column over de club. Lees ze hier terug.

Reageren? m.pot@parool.nl