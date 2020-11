Burgemeester Marcouch: ‘Het salafisme gebruikt de islam als vehikel’

Beeld Getty Images

In een boeiend en belangrijk artikel gaven Bas Soetenhorst en Janny Groen zaterdag de lezers inzicht in het salafisme als ideologie. Bij dat artikel past een aantekening die recht doet aan de actuele wetenschap.

Die kanttekening is bedoeld Wikiproof te zijn en geknipt voor het lesboek – bestemd voor leerlingen, docenten, journalisten en andere belangstellenden die zoekend naar de feiten voortdurend terechtkomen bij een religie in plaats van bij de ideologie.

Reactie op kolonisatie

Het salafisme is een politieke stroming, een islamistische ideologie (met een s) net als het wahabisme en de Moslimbroederschap. Het salafisme is in de achttiende eeuw ontstaan, na het verval van het Ottomaanse rijk (het kalifaat) en als reactie op de kolonisatie door Europa. De salafisten verzetten zich tegen de bezetting door ‘het Westen’ en na het vertrek van ‘de westerlingen’ tegen de westerse invloed op het bestuur en de cultuur die bleef, het cultureel imperialisme.

Het salafisme verwijst naar het Arabische woord salaf, dat voorganger betekent, terwijl het wahabisme zijn naam dankt aan Mohammed Ibn Abd al-Wahhab (Saoedi-Arabië, 1703-1792). De Moslimbroederschap is later opgericht, in 1928 door Hassan al-Banna (Egypte, 1906-1949). Alle claimen ‘de ware islam’ te vertegenwoordigen, om mensen te mobiliseren voor de realisatie van hun doelen.

Predikanten

Kenmerkend is dat salafistische organisaties het masker van de orthodoxie gebruiken om de democratie en de rechtsstaat te verwerpen en geweld te legitimeren met een appèl op martelaarschap.

In Nederland en de rest van Europa organiseren salafisten zich met succes via buurtmoskeeën en andere gelegitimeerde organisaties waar zij hun gedachtengoed uitdragen en ook op zeer jonge kinderen overbrengen. Alle jongeren die voor de jihad naar oorlogshaarden zijn gegaan, hebben dit gedaan uit dezelfde salafistische overtuiging en werden daartoe aangespoord door dezelfde salafistische predikanten als die Mohamed B. hebben geïnspireerd tot de moord op Theo van Gogh. Ook de salafistische subgroeperingen die geweld uitstellen tot het strategisch past de democratie paramilitair te beëindigen, komen uit die school.

Doel is een eigen Islamistische staat met een dictatoriale leider, invoering van de sharia en een samenleving waarin uitsluitend salafisten het leven is gegund. Nieuwe strijdkrachten aantrekken gebeurt in Nederland met oproepen religieuze verering via het martelaarschap om te zetten in daden.

Dit gebeurt goed toegankelijk op onder meer YouTube, nu eens krachtig retorisch, dan weer indringend jammerend: “Is vrome woorden spreken het enige wat jullie kunnen, waar blijven jullie daden voor Allah? Jullie broeders en zusters worden dagelijks vernederd door de ongelovigen, waar blijven jullie?” Het salafisme gebruikt op deze wijze de islam als vehikel.

Ahmed Marcouch, burgemeester van Arnhem (PvdA)