Briljant idee: regieverpleegkundigen eens lekker schofferen

Een groepje ambtenaren van het ministerie van Volksgezondheid was zich dit voorjaar stierlijk aan het vervelen. Geen wonder: zoveel problemen in de gezondheidszorg en voor vrijwel geen probleem konden ze een oplossing verzinnen.

Eén ambtenaar had opeens een ingeving en stelde voor om dan maar eens een oplossing te verzinnen voor iets wat geen probleem was. Deze originele gedachte kon op onmiddellijke bijval rekenen van de collega’s. En ziedaar: een aanpassing van de wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG) met de fraaie naam BIG-2 was geboren.

De bestaande wet BIG regelt registratie en bevoegdheden van medische professionals, zoals artsen of verpleegkundigen. Daar is niets mis mee, maar in de nieuwe BIG-2 wet wordt opeens voorgesteld een splitsing aan te brengen in de groep verpleegkundigen: je kunt ‘gewoon’ verpleegkundige zijn, maar je telt pas echt mee als je ‘regieverpleegkundige’ bent.

Regieverpleegkundigen zijn de prinsessen van de verpleegkunde en coördineren de zorg, gaan over kwaliteitsverbetering en mogen aan wetenschap doen. Alle andere zorgtaken zijn voor de ‘gewone’ verpleegkundigen, zeg maar de Assepoesters.

Je bent regie­verpleegkundige als je recent een hbo-opleiding hebt afgerond. Als dat wat langer geleden is, of als je een mbo- of praktijkopleiding hebt gedaan, word je een Assepoester. Al heb je twintig jaar ervaring, heb je hooggespecialiseerde opleidingen zoals intensive care gedaan, en doe je al jaren het werk dat nu opeens wordt toebedeeld aan de prinsessen. Je kunt je status als Assepoester alleen ontstijgen als je allemaal aanvullende opleidingen gaat doen.

Echt een briljant idee van het ministerie om juist de groep die we het hardst nodig hebben in de gezondheidszorg (en waar het grootste gebrek aan is) eens lekker te gaan schofferen. Het grote misverstand van de wet BIG-2 is dat jarenlange ervaring op de werkvloer inferieur zou zijn aan een theoretische hogere beroepsopleiding. En dat functiedifferentiatie goed zou zijn voor de kwaliteit van zorg.

Functiedifferentiatie in de verpleging kan net als in een chique restaurant de beste maaltijden verzieken. In een functiegedifferentieerd restaurant is er iemand die je bestelling opneemt, iemand anders die het eten serveert, weer een ander die over de wijn gaat en nog weer een ander die de bordjes afruimt.

De wijn-ober loopt liever met lege handen terug naar de keuken dan dat hij je vieze bord van tafel haalt, want dat past niet in zijn functieomschrijving. De restaurantgast krijgt op die manier net zulke matige service als de patiënt in een ziekenhuis met functiegedifferentieerde verpleegkundigen.

Minister Bruins pruilt verongelijkt dat dit idee toch echt werd gesteund door verpleegkundigen zelf. Ja, vooral diegenen die tijd hebben om te kletsen met de minister, terwijl diegenen die keihard aan het werk zijn in ziekenhuizen niet op de koffie werden uitgenodigd.

