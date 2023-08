Brieven over de kamernood: ‘Ik had mijn tijd bij een hospita niet willen missen!’

‘De nieuwe wet is op 22 december 2022 aangenomen en werkt zeer ontmoedigend om kamers te verhuren,’ aldus lezer Pia Hagénus. Beeld Getty Images

Wat is het nieuws? Nu het collegejaar weer begint, wordt er extra veel naar studentenkamers gezocht. Sommige studenten hebben al een woonplek, veel van hen ook niet. Een kamer vinden in Amsterdam lijkt voor veel studenten onmogelijk. Om kamernood in Amsterdam tegen te gaan, start de gemeente een samenwerking met Hospi Housing, een platform dat hospita’s en studenten aan elkaar koppelt. Animo onder studenten is er genoeg, nu de hospita’s nog. Voor wie door de bomen het bos niet meer kan zien: Het Parool gidst je door de opties en geeft tips om toch een kamer te vinden.

‘Ik had mijn tijd bij een hospita niet willen missen!’

Als 17-jarige uit een fijn, beschermend gezin en dito omgeving belandde ik in een Upstairs, Downstairs-woonsituatie. Meteen op stand: de Apollolaan in Amsterdam-Zuid, een zolderkamer in een villa. Mijn medebewoners waren onder anderen een louche Amerikaanse vastgoedhandelaar en een dove apotheker.

De lady of the house – upper class in verval – was vooral verknocht aan de restanten van haar wijnkelder en haar hondje Whisky. De fles wijn uit het kerstpakket van mijn werkgever verdween steevast op miraculeuze wijze, met de verklaring: “Ik kreeg onverwachts bezoek...” Mijn ouders werden doorgaans ontvangen en aangekondigd (!) door een ingevlogen neef, milady zelf deed uiteraard nooit open. Kortom: topentertainment!

De volgende ervaring, op een andere locatie, kwam in de vorm van een hospita wier zoon in de kamer naast die van mij oude kranten verzamelde die tot aan het plafond reikten. ’s Nachts hoorde ik de vloer kraken. Mon Dieu wat sloeg mijn fantasie dan op hol... De keuken deelde ik met een leuke Surinaamse dame. De heerlijke geuren verdoezelden de schimmige omgeving.

Ik praat over de jaren zeventig! Kamerbewoners en hospita’s: die wereld is natuurlijk ingrijpend veranderd. Maar toch: ik had deze Roald Dahl-ervaringen niet willen missen. Ik voelde me werelds en volwassen, als 17-jarige!

Jacqueline Visser, Amsterdam

‘Verhuren is onaantrekkelijk gemaakt’

We reageren naar aanleiding van jullie vraag aan studenten die een kamer zoeken en jullie zoekactie naar hospita’s. Wij wonen zelf in een pand waarin we al meer dan tien jaar ook drie kamers volgens het puntensysteem verhuren aan studenten.

Dit is met ingang van 1 januari 2023 door staatssecretaris Van Rij veel onaantrekkelijker gemaakt, in het belastingplan 2023. Tot dit jaar gold er een maximale belastingvrijstelling van €5881 per jaar, inclusief alle vergoedingen die met de verhuur te maken hebben, zoals energiekosten. De belastingvrijstelling is zo laag dat je met de huidige energielasten, ook als je maar één kamer verhuurt, altijd boven de maximumgrens uitkomt.

De heer Van Rij heeft verhuren daarnaast op een nieuwe manier belast, waardoor het nu helemaal niets meer oplevert voor de verhuurder. Natuurlijk moeten huisjesmelkers worden aangepakt, maar kamers betaalbaar verhuren in het huis waar je zelf woont, wordt in dezelfde berekening meegenomen.

Ruimtes verhuren in je eigen huis wordt als een luxe gezien en niet als een middel om, zonder mensen uit te buiten, je huis te delen met anderen die dringend op zoek zijn naar een kamer.

De nieuwe wet is op 22 december 2022 aangenomen en werkt zeer ontmoedigend om kamers te verhuren. We hebben dit afgelopen februari ook aan wethouder Pels en aan de landelijke politici geschreven. Tot op heden heeft dit niet geleid tot een aanpassing van de wetgeving. Kortom, het is niet vreemd dat er via dit deel van de woningmarkt geen aanvullend aanbod beschikbaar komt in de vorm van kamers voor studenten.

Pia Hagénus, Haarlem

‘Ik probeer al een jaar een kamer te vinden’

Ik studeer in Haarlem en probeer daar al een jaar een kamer te vinden. De enige kamers die betaalbaar zijn, zijn voor vrouwen of werkende mensen. Als er een kamer beschikbaar is, is er een wachtrij van plusminus 75 mensen.

Mees Schotel, Amsterdam

‘Misschien moet Hospi Housing eens met staatssecretaris Van Rij gaan praten’

Als ik een kamer verhuur in het huis waarin ik zelf woon, dan mag de all-in huurprijs (dus inclusief afvalstoffenheffing, verzekering, water, energielasten, en bijvoorbeeld stoffering) maximaal €490 per maand (€5881 per jaar) zijn. Als je kinderen uit huis zijn en je wilt enkele leegstaande kamers verhuren, dan kom je boven dat bedrag uit, en kom je dus niet in aanmerking voor een vrijstelling. Erger nog, je moet er minstens circa 30% belasting over betalen. Misschien moet Hospi Housing eens met staatssecretaris Van Rij gaan praten over een eigentijdsere invulling van het begrip ‘hospitaverhuur’. In veel studentensteden zijn er grote huizen, waarin er op iedere verdieping een badkamer is. Een belastingvrijstelling per kamer, een relatie tussen de vrijstelling en het kameroppervlak, en een voorwaarde voor gedeelde voorzieningen voor de kamers op dezelfde verdieping, zullen vast een stimulerend effect hebben op het aantal kamers dat voor verhuur wordt aangeboden.

Martin Mees, Haarlem