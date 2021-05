Brief van Mark aan Pieter: ‘We komen eruit, ik ben het met je eens’

Brief van Mark aan Pieter ­Omtzigt.

Lieve Pieter.

Ik wilde je wat persoonlijks schrijven.

Even iets van man tot man.

Ik wilde je het volgende laten weten: ik snap je, ik begrijp je, ik voel je aan, ik weet wat je bedoelt. En ik wilde je zeggen: we komen eruit, ik ben het met je eens, ik doe wat je wil, we zijn vrienden, ik bewonder je, en ik weet wat je beroert en we zorgen er samen voor dat je je snel goed voelt.

Ik heb een interview in Nieuwsuur gegeven, waarin ik wederom niets heb gezegd.

Ik bedoel: dat Nieuwsuur-interview was er alleen maar om jou te overtuigen, Pieter.

Ik hou van je, Pieter.

Dat klinkt misschien gek, maar ik bedoel ermee dat jij en ik echt wel verder kunnen, omdat je domweg ontzettend slim bent.

Ik wil wat jij wil, dat heb ik Mariëlle bij Nieuwsuur laten weten, en dat sluit haarfijn aan op ons partijprogram, en ik weet, ­lieve Pieter, dat jij best wel met mij samen wil, want als je dat afwijst, krijgt het CDA niet meer dan vijf, zes zetels.

Oeps, wat zei ik nou weer…

Hou ik je opeens verantwoordelijk voor een groot verlies van het CDA als je niet met mij wil samenwerken…

Maar zoals je hebt gemerkt, lieve Pieter, heb ik je via Nieuwsuur mijn radicale plannen uitgelegd, en ik ben best bereid verder te gaan.

Je weet toch dat ik hervormd ben? Ik geloof, zeg maar in God, ik bedoel: jij en ik kunnen daarin goed samenwerken. Beter dan met die verrader van een Segers. Ja, Pieter, dat is een verrader! Mooie praatjes, maar hij was overal bij. En verraadt mij nu. Net als Kaag. Ook zij was erbij. Zij heeft alles gezien, alle notulen van ministerraad goedgekeurd. Zij is ook een verraadster. Je weet hoe ik over die lui denk.

Maar ik hou van je, Pieter.

Jij bent een denker, een filosoof, een fantastische politicus die heeft gezegd dat alles anders moest, en dat gaan we doen. Daar verheug ik me op. Ik heb over alles goed na­gedacht. Heb je dat gehoord? Ik heb echt over alles wat voorbijkwam goed nagedacht!

Dus steun mij. Ik heb macht en invloed, Pieter. Heb je dat stuk in de Volkskrant over je vrouw gezien? Niet fijn hè. Dus ik zou me maar steunen, jongeman…

Liefs, Mark.

