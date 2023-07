Brief aan mijn zoon: als jij mag stemmen over 18 jaar, hoe ziet Nederland er dan uit?

Lieve Max,

Het is je natuurlijk ontgaan, maar anderhalve week geleden is het kabinet gevallen. In november komen er verkiezingen. Dan gaan we naar de stembus om een nieuwe regering te kiezen. Ik leg je later wel uit wat een regering precies doet. Een stembus heb je al gezien; afgelopen maart nam ik je mee in de draagzak om mijn stem uit te brengen voor de Provinciale Staten. Je was toen precies zeven weken oud.

Zelf mag je pas stemmen als je 18 bent. Dat is in 2041. Hoe het leven er dan uitziet, weet niemand. Voor mijn gevoel staan we nú in elk geval op een historisch kruispunt. De uitkomst van de volgende verkiezingen kan bepalend zijn voor de kant die het de komende jaren of zelfs decennia opgaat met Nederland. Dus hoewel jij op dit moment niets leuker vindt dan je knuffels door de kamer smijten en op Nijntjes kauwen, heeft wat er momenteel gebeurt op politiek vlak ook met jóúw toekomst te maken.

Na 13 jaar neoliberaal beleid (vergeet dat woord maar snel weer) wordt het nu écht tijd voor iets anders. Het vertrouwen in de politiek is in jaren niet zo laag geweest; dat het politieke landschap er heel anders komt uit te zien, is dus aannemelijk. De vraag is: welke kant gaat het op? Kiest Nederland voor een progressief linkse koers – geen totaal ondenkbaar scenario met een gezamenlijke lijst van GroenLinks-PvdA – of schuiven we juist nog verder op naar (extreem)rechts?

Uiteraard moet jij te zijner tijd je eigen keuzes maken. Ik zal alleen niet onder stoelen of banken steken dat ik zelf een sterke voorkeur heb voor dat eerste scenario. Want hoe mooi zou het zijn als jij later in een land leeft waar de rijken niet steeds rijker worden? Waar iedereen verzekerd is van een betaalbare woning en goed onderwijs? Waar kunst weer wordt gezien als vak en niet als ‘linkse hobby’?

Een land waar polarisatie actief wordt tegengegaan en het publieke debat weer wat verzacht? Waar asielzoekers niet worden weggezet als ‘testosteronbommen’? Waar vrijheid van meningsuiting nog steeds een van de belangrijkste speerpunten is, maar zonder enig discriminerend aspect? Een land bovendien waar concrete stappen worden genomen tegen de opwarming van de aarde, zodat het hier niet net zo warm wordt als in de Sahara. Maar wél met respect voor onze boeren.

Lieve Max, het mooie van een democratie is dat iedereen mag stemmen op wie hij of zij wil. Ook dat woord ken je nog niet. Neem toch maar van mij aan dat het erg fijn is om in een democratische rechtsstaat te leven. Ik hoop alleen zó dat mensen op dit politieke kruispunt niet alleen aan zichzelf denken, maar vooral aan jou en je leeftijdsgenootjes.

Liefs van je immer bemoeizuchtige moeder.

Natascha van Weezel (1986) is journalist. Elke maandag schrijft ze een column voor Het Parool.

Reageren? natascha@parool.nl