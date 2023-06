Brief aan een Twitteraar

Beste CLV238768,

Wij kennen elkaar niet persoonlijk. Toch voel ik de behoefte om je te schrijven. Ik hoop trouwens dat je het goed vindt dat ik je tutoyeer. Ik heb werkelijk geen idee hoe oud je bent. Misschien is dit dus oneerbiedig, al vermoed ik dat je geen enorme waarde hecht aan beleefdheidsvormen.

Wellicht verbaast het je dat ik me direct tot je wend. Zelf dacht ik daar ook niet meteen aan. Eigenlijk wilde ik aangifte doen. Maar ja, het politiecorps kampt met ernstige onderbezetting. De kans dat er iets met mijn melding zou worden gedaan, achtte ik verwaarloosbaar. Wél heb ik je gerapporteerd bij Twitter. Geen zorgen, je wordt niet geschorst. Je krijgt zelfs geen waarschuwing. Volgens Elon Musk heb je de Twitterregels niet geschonden. Dat valt alweer mee hè? Nu alle andere opties zijn uitgesloten, rest mij dus niets anders dan jou om uitleg vragen. Waarom wenste je me ‘een gangbang en een Annecy’tje’ toe?

Kijk, ik ben wel gewend aan vervelende tweets. Net als acht op de tien vrouwelijke journalisten word ik af en toe bedreigd – meestal door anonieme accounts, zoals de jouwe. Het is je vast bekend dat dit onderdeel is van een bredere ‘trend’. Ook wetenschappers en politici zijn regelmatig de pineut. Vaker gaat het trouwens niet om echte bedreigingen. Het zijn vooral nare opmerkingen. Mettertijd leer je daarmee omgaan; tegenwoordig schud ik digitale verwensingen vrijwel meteen van me af. Maar jouw tweet is anders.

Je volgt me al een tijdje en reageert vaker op mijn berichten. Je weet dus dat ik een baby heb. Dat je me uitgerekend een ‘Annecy’tje’ toewenst lijkt me geen toeval. Een aantal dagen voor jouw tweet stak een verwarde man immers vier peuters neer in die Franse stad.

Vermoedelijk ben je slechts een ‘dappere’ toetsenbordridder die vooral hard schreeuwt. Toch heb ik het zekere voor het onzekere genomen en alle verwijzingen naar mijn zoon van Twitter gehaald, inclusief zijn geboorteaankondiging. In die zin moet ik je misschien bedanken: je hebt me er (nogmaals) op geattendeerd dat het internet niet altijd even veilig is.

Goed, ik dwaal af. Vertel nou eens. Haat je mijn opinies zó erg dat je daadwerkelijk hoopt dat mijn baby wordt neergestoken? Of ben je gewoon teleurgesteld geraakt in het leven? Heeft je partner je soms verlaten? Ben je ontslagen? Is je favoriete voetbalteam onlangs gedegradeerd? Voel je je machteloos? Verbitterd? En krijg je op deze manier het idee dat je tóch weer helemaal het mannetje bent?

Weet je, scheld me vooral verrot als het je oplucht. Noem me dom, naïef, een verlengstuk van de overheid of een ‘grachtengordelkipje’. Wens me desnoods nog tien keer een groepsverkrachting toe. Ik meen het, ik kan je wel aan. Maar één ding pik ik niet. Voortaan laat je mijn kind erbuiten.

Natascha

Natascha van Weezel (1986) is journalist. Elke maandag schrijft ze een column voor Het Parool.

Reageren? natascha@parool.nl