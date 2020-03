‘Breng daklozen onder in leegstaande hotelkamers’

Beeld Getty Images/iStockphoto

Het kan en mag niet zo zijn dat de gemeente dak- en thuis­lozen in deze tijd van crisis elke dag opnieuw de straat op stuurt, terwijl zij anderen oproept alleen voor het hoogstnoodzakelijke naar buiten te gaan. Dit is helaas wel precies wat er gebeurt in Amsterdam. Dat kan en moet anders.

Op 13 maart verstuurden veertien Amsterdamse hulporganisaties al een brandbrief aan het stadsbestuur met de boodschap dat er per direct 24 uursopvang nodig is voor alle dak- en thuislozen, in elk geval zolang het coronavirus zich in de stad verspreidt. Inmiddels is duidelijk dat het stadsbestuur hier geen gehoor aan geeft, omdat dit het risico op besmetting volgens de GGD alleen maar groter zou maken.

Het principe van het bieden van 24 uursopvang is echter niet wat het risico op besmetting groter maakt. Het risico op besmetting wordt vooral bepaald door de wijze waarop je die opvang organiseert. In een interview met deze krant zei John Paget, senior onderzoeker infectieziekten en epidemiologie, daarover vrijdag het volgende: “Je kunt ze prima 24 uur per dag opvangen als de ruimtes maar groot genoeg zijn voor mensen om afstand van elkaar te houden en ze zich houden aan de hygiënemaatregelen.”

Hotelkamers

Volgens Paget zijn er veel betere scenario’s denkbaar om besmetting te voorkomen dan mensen overdag de straat op te sturen. Dat ben ik hartgrondig met hem eens. Er zijn immers genoeg leegstaande ruimtes in Amsterdam om alle dak- en thuislozen opvang te bieden.

Ik denk bijvoorbeeld aan kantoorpanden. Ondanks dat de leegstand in kantoren meer dan gehalveerd is in de afgelopen jaren, stond er afgelopen jaar nog zo’n 700.000 vierkante meter leeg. Dan heb ik het nog niet eens over de tienduizenden vierkante meters die feitelijk leegstaan, maar die niet als zodanig worden erkend omdat ze worden beheerd door mala­fide antikraakorganisaties.

Ik denk ook aan leegstaande woningen. Volgens het CBS stonden er de afgelopen jaren alleen al in de categorie huurwoningen met een bekende WOZ-waarde boven de 250.000 euro zo’n 1400 woningen langdurig leeg.

Maar wellicht de meest voor de hand liggende optie is om de honderden hotels aan te spreken op hun verantwoordelijkheid. In Amsterdam zijn tienduizenden hotelkamers en veel daarvan staan leeg en blijven dat voorlopig ook, gezien de internationale crisissituatie. Nico Evers, manager van Jakarta Hotel en vice­voorzitter van Koninklijke Horeca Nederland Amsterdam, zei hierover bij BNR Nieuwsradio dat hij nog nooit in zo korte tijd zo veel gasten hun hotelkamer zag annuleren.

Mahatma Gandhi

Het punt is duidelijk: er is meer dan genoeg ruimte in Amsterdam om dak- en thuislozen een dak boven het hoofd te bieden in deze tijd van crisis. Dat is niet alleen veiliger voor hen, maar het is ook in het belang van de gezondheid van alle Amsterdammers, in het bijzonder van de meest kwetsbare. Want het zijn deze mensen die uiteindelijk de prijs betalen als het huidige beleid een toename in het aantal besmettingen in Amsterdam veroorzaakt.

Natuurlijk zijn er allerlei praktische en organisatorische bezwaren tegen het bieden van onderdak aan iedere dak- of thuisloze persoon in Amsterdam totdat de dreiging van het coronavirus is verdwenen. Maar buitengewone ­situaties vragen om buitengewone maatregelen én misschien nog belangrijker: ze vragen om buitengewoon leiderschap.

Mahatma Gandhi zei ooit dat de mate van beschaving van een samenleving valt af te meten aan de wijze waarop zij omgaat met haar allerzwaksten. Als ik kijk naar hoe er op dit moment wordt omgegaan met dak- en thuislozen in onze stad, lijkt het alsof de beschaving is verdwenen.

Stadsbestuur, doe hier iets aan.