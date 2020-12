Botox en fillers essentieel? Mark en Hugo, gooi die winkels alsnog dicht

Tijdens een van mijn lockdownwandelingen liep ik door de Van Baerlestraat. Ik keek naar de dichte winkels. Het had wat triests, al die gedimde lichten. Tot mijn verbazing zag ik het licht wél branden bij de Soap Treatment Store. In de foyer van de schoonheidssalon zaten een aantal dames te wachten. Mensen met contactberoepen mochten toch niet doorwerken?

Op het raam hing een briefje: ‘De reguliere salon is tot 19 januari gesloten, onze Doctors at Soap blijven gewoon beschikbaar.’ Ik schakelde de hulp in van Google. ‘Een frisser en jonger uiterlijk is wat veel mensen graag willen. En dat is precies wat Doctors at Soap biedt met botox en fillers,’ las ik op hun website. Na nog een Googlesessie kwam ik erachter dat álle praktijken van cosmetische artsen in Nederland gedurende de lockdown openblijven.

Hallo? Dus restaurants, cafés, winkels, bibliotheken, theaters, concertzalen, dierentuinen, pretparken, kappers, kinderdagverblijven en scholen moeten dicht, maar de botoxdokter mag lekker doorgaan met prikjes zetten? Is dat waar men op uitkomt na een discussie over essentiële beroepen? Je zal toch maar twee weken langer met een rimpel in je voorhoofd lopen.

Misschien had ik te snel geoordeeld. Sommige botox- en fillerbehandelingen hebben immers een medische noodzaak. Die moeten uiteraard te allen tijde kunnen worden uitgevoerd.

Ik surfte opnieuw naar de website en ging naar de pagina waar je afspraken kunt boeken.

De minst medisch noodzakelijke behandeling leek me de ‘Lip Lift’, waardoor je net zulke volle lippen krijgt als influencer Monica Geuze. Bij wijze van experiment klikte ik op bestellen. Doctors at Soap had goed nieuws voor me: nog geen vierentwintig uur later kon ik terecht. Daarnaast viel mijn oog op hun nieuwste behandeling, de Zoom Lift: ‘Een injectable treatment tegen frons en hangende mondhoeken, een veelvoorkomend probleem wat vooral zichtbaar is voor jezelf tijdens de vele zoommeetings.’ Wacht even, een Zoom Lift?!

Ik vind het een onbegrijpelijke keuze van het kabinet dat deze puur cosmetische behandelingen nu mogen worden uitgevoerd. Ook vanwege de verkeerde boodschap die er wat mij betreft van uitgaat. Vorig jaar meldden plastisch chirurgen dat zij steeds meer jonge meiden op hun spreekuur zien die een ‘permanente filter’ over hun gezicht willen om hun zelfbeeld op te krikken. En nu moeten we ook al ‘mooier’ zijn tijdens zoomvergaderingen? De gekte rondom het schoonheidsideaal houdt kennelijk nooit op. Sterker: cosmetische artsen maken gebruik van het feit dat veel mannen en vrouwen slecht in hun vel zitten door de pandemie.

Dus Mark en Hugo, gooi de niet-medische botoxwinkels alsnog dicht voor de duur van de lockdown en zwengel daarna alsjeblieft een maatschappelijk gesprek aan over de vraag waarom zoveel mensen zich beter, mooier en gelukkiger willen voordoen dan ze zich daadwerkelijk voelen. Dat lijkt me nou écht essentieel.

