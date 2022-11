Bosz, De Boer en Ten Hag hoorden het niet, Schreuder wel: rot op

Dat gescandeerde ‘Schreuder rot op’ tijdens Ajax – PSV? “Dat zijn emoties,” zei doelman Remko Pasveer.

Allicht, maar niet alle supportersemoties worden ten onrechte gevoeld. Soms komen ze voort uit een onverwacht rationele weging van gebeurtenissen.

Het is in elk geval niet waar dat Ajaxsupporters na een paar teleurstellingen altijd massaal ‘trainer rot op’ staan te zingen. Supporters mopperen over trainers, twijfelen hardop aan hun vakmanschap en spreken onderling soms de hoop uit dat een trainer zal verdwijnen, maar dat zijn eerdere fasen. Tegen de tijd dat ‘trainer rot op’ weerklinkt, zijn die stations gepasseerd en is het geen emotionele oprisping meer.

Niet voor niets kent het spreekkoor vaak een uitdagend traag ritme en heldere articulatie en verspreidt het zich als brand in een dor bos. Dat is het hem juist. Supporters zeggen ermee: dit weten we zeker. Niet dat ze dan altijd gelijk hebben (‘Louis rot op’ december 1991), maar in het ‘trainer rot op’-stadium is de tribune de impulsieve kreet voorbij. De tribune is ook een barometer waarop je de luchtdruk vrij scherp kunt aflezen.

De moeder aller ‘rot op’-concerten was op 18 maart 2000 gericht tegen Jan Wouters. Het zwol aan tot een haast feestelijke gospel, die na het eindsignaal maar bleef swingen, galmend door de trappenhuizen en over de boulevard, ad infinitum.

Peter Bosz kende een problematische start, maar hem overkwam het nooit, omdat de aanhang een idee zag. Van Frank de Boer hóópten velen tegen 2016 dat hij zou gaan, maar ‘Frankie rot op’? Nee, te veel betekend, te veel respect. Erik ten Hag had na een hobbelige aanloop veel criticasters (die het vreselijk mis hadden), maar de aanhang zag een visie en hield zich in.

Nogmaals: het gebeurt niet vaak. En áls het gebeurt, gaat de geest niet makkelijk terug in de fles. Of Schreuder weg moet, weet ik verder ook niet.

