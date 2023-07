De twee echtparen zaten bij elkaar toen het licht uitviel.

Ze hadden pizza’s gegeten en rode wijn gedronken.

Dat het luchtalarm was gegaan, was ze niet opgevallen, maar had ze ook niet gedeerd.

De kaarsen werden aangestoken.

Het gesprek was stilgevallen.

“Laten we hopen,” zei Olga na enige tijd, “dat we ons deze avond later kunnen herinneren.”

Die zin had een toon alsof hij aan de binnenkant met lood was gevuld. Misschien dat er daarom alleen werd geknikt, wat vanwege het duister moeilijk te zien was.

De mannen zouden morgen naar het front vertrekken.

De vrouwen naar hun ouders, die op ongeveer duizend kilometer van elkaar woonden. ‘Later’ was een begrip dat voor hen steeds meer een illusie was geworden. Een nachtmerrie, als je er te lang over nadacht. Een woord dat je eigenlijk niet moest aanraken.

Boris pakte de wodka en schonk vier glazen in.

De drank maakte de fronsen dieper.

“Wat is er anderhalf jaar geleden in godsnaam gebeurd?” zei Dmitri opeens. “Ik was gelukkig, terwijl ik dat godverdomme niet besefte, en nu moet ik gaan vechten, mensen doden, jongens en misschien meisjes van mijn leeftijd die twee jaar geleden ook nog van niks wisten en ook op mij gaan jagen!”

Hij was kwaad. Zo kwaad dat de anderen zwegen. Ook zij waren woedend.

Ze staarden wat in de kaarsen en na een kwartier was het tijd voor Olga en Boris om te vertrekken. Boris pakte de wodkafles en nam er een paar ferme slokken uit. Daarna gaf hij de fles aan Dmitri. Het zag eruit als een bezwerend ritueel, maar ze deden het voor de eerste keer. Ze kusten en omarmden elkaar.

Even later liepen Boris en Olga op straat.

“Draai je even om, ze staan voor het raam,” zei Olga.

Ze zwaaiden naar elkaar. Of ze elkaar wilden wegwissen. Maar wat moest er weggewist worden? Angst. En zijn broer onzekerheid.

“We hadden niet naar hen toe moeten gaan,” zei Boris, “jij en ik hadden de avond samen moeten doorbrengen.”

“Zou die dan leuker zijn geweest?”

“Ja… wij samen…”

“We moesten ook afscheid nemen van hen.”

“Ik wil geen afscheid nemen,” zei Boris.

“Ik ook niet. En zeker niet van jou.”

“Ik ook niet van jou….”

Ze liepen door de donkere straten, want er was nog steeds geen elektriciteit.

‘Ik ga morgen gewoon boodschappen doen,’ zei Boris, ‘en ik zie wel of ik terugkom.’

‘Kijk maar,’ zei Olga.

Theodor Holman (1953) is columnist, schrijver, televisie- en radiomaker. Elke dag, uitgezonderd zondag, lees je hier zijn column. Lees alle columns van Theodor Holman terug.

Reageren? t.holman@parool.nl.