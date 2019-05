‘U heeft een onderzoek gedaan naar een Boreale stam in Europa. Kunt nu daar iets over zeggen?”

“De Borealen zijn groot, intelligent, sterk, progressief, creatief, hebben gevoel voor humor en hebben een democratische gezindheid.”

“Dat klinkt – ik weet dat u het goed bedoeld – maar tamelijk racistisch.”

“Hoe bedoelt u?”

“Het is een arrogant volk.”

“Dat klopt. Het is vervelend, maar dit is gebaseerd op onderzoek. Ze zijn verstandiger dan de rest van de wereld, op de Chinezen na. Sympathiek zijn ze niet. Ze zijn rationeel. Misschien mag ik daar wat over zeggen. Rationaliteit komt misschien door hun onderwijs, hun geseculariseerde samenleving en hun vrijheid van meningsuiting waardoor de Borealen hun eigen opinies vormen.”

“Ik heb begrepen uit uw onderzoek dat er binnen de Borealen ook weer andere groepen zijn.”

“Ja, dat is heel vreemd. Wat wij waarnamen was dat je bijvoorbeeld in Nederland de zogenaamde Grachtengordelborealen hebt. Weldoorvoede lieden die uit misplaatst medelijden zich expres tegen hun eigen belang gedragen.”

“Dat klinkt erg wetenschappelijk. Kunt u daar een voorbeeld van geven?”

“Ze houden bijvoorbeeld verkiezingen over een groot gedeelte van hun gebied. En dan kiezen ze de slechtste optie. Om zich uit te leveren aan andere stammen…”

“Hoe kan dat?”

“Wat ik zei: schuldgevoel. Ze hebben het te goed. Sommigen van hun eigen stam zeggen dat de vrijheid die ze genieten, zorgt voor te weinig kinderen om de stamtradities door te geven, dat de vrouw zich niet meer als vrouw moet gedragen en dat de man enigszins een vrouw is geworden en zich niet mannelijk gedraagt.”

“Wat kunnen wij hier aan doen?”

“Ik denk dat we de Boreaal… of laat ik het anders zeggen… De ander zal moeten accepteren dat Borealen gewone mensen zijn, zoals u en ik. Met nadruk op…De Ander! En ik denk dat wij… hoe zal ik het verwoorden… ik wil het woord schuld niet gebruiken, maar… Borealen hebben het niet makkelijk. Ze zijn, en dat klinkt hard, dat weet ik, zichzelf aan het vernietigen. Ze maken elkaar en zichzelf kapot. Ze laten zich hun eigen gebied uitdrijven. Ik denk dat wij daarin onze verantwoordelijkheid moeten kennen…”

“Misschien een rare vraag: maar is dat wel ethisch verantwoord?”

“Als je zoals ik lang tussen de Borealen hebt gewoond, ga je van ze houden… Dus ik zou zeggen: ja. Ja, omdat het anders te laat is.”

