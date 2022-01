BOOS. Ik weet zeker dat dat slechts het begin is

Jaren geleden was ik in Gambia en wilde ik een zwerfhondje redden. Hij had allerlei infecties dus nam ik hem mee naar een lokale dierenarts. Het halve dorp liep nieuwsgierig met me mee naar binnen, de behandelkamer in. Ik herinner me de hond op zijn rug, met vier poten aan de hoeken van een tafel gebonden en zeker twintig mensen eromheen.

Zelf stond ik in aan de rand van de ruimte toen twee handen van achter mij ineens mijn borsten grepen. Ik keek geschrokken om en zo kreeg ik een tong in mijn mond geduwd. Dat was het moment dat ik leerde dat ik, thank God, niet tot de grote groep vrouwen behoor die van angst bevriest en daardoor niets kan doen om een aanrander te stoppen.

Met een enorme stoot ramde ik mijn elleboog in het gezicht van de man in kwestie en zette het op een schreeuwen. In een seconde wierpen alle mannen zich op mijn belager, die zonder pardon werd weggesleept. De vrouwen wendden zich tot mij en zeiden: “Dat doet hij altijd. Daarom werken wij met de deur op slot.” Daarmee was de kous af. Een minuut later ging alle aandacht weer naar mijn puppy.

Vorige week nam ik online deel aan een debat over grensoverschrijdend gedrag in de kunst- en cultuursector. De aanleiding: Andeweg en andere misselijkheden in de vorm van zich misdragende mannen over wie we inmiddels allemaal hebben gehoord en heen gekotst, maar van wie in Nederland nog niemand met een strafblad rondloopt. Nu is de kunstwereld een sector die per definitie continu reflecteert. Over alles. Dus dit debat was er een van velen en het regent inmiddels meldpunten.

Het probleem is echter helemaal niet iets van de kunstsector zelf. Overal worden deuren voor de zekerheid op slot gedraaid en daders zo snel mogelijk uit het zicht gesleept.

Een van de initiatiefnemers van dit specifieke debat was wethouder Touria Meliani. Zij wilde graag weten wat Amsterdam kan doen om de situatie in de sector te verbeteren.

Sympathiek? Ja. Maar als je het mij vraagt kan de gemeente het beste helpen door de kunstsector zo veel mogelijk te faciliteren zijn werk te doen. Want creatieve makers (van elke soort) zijn beter dan ieder ander in het vertellen van verhalen om zo mensen te laten voelen wat ongewenst seksueel gedrag en machtsmisbruik betekent. Op een manier dat de vertelling zó pijnlijk is dat men er niet meer van kan slapen en er een cultuuromslag kan plaatsvinden.

Twee dagen later: BOOS. Ik weet zeker dat dat slechts het begin is.

