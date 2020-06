Bommetjes gooien op blowtoerisme

De eerste toeristen zijn alweer gesignaleerd in Amsterdam en met de schoolvakanties in aantocht zal het bezoek uit binnen- en buitenland de komende weken verder toenemen. ­Sekswerkers kunnen weer aan de slag en ook de coffeeshops zullen meer blowtoeristen ­verwelkomen.

Geen wonder dat de politieke discussie over toerisme is opgelaaid. Een petitie tegen massatoerisme in de stad is bijna dertigduizend keer ondertekend, waardoor de gemeenteraad zich zal moeten buigen over het voorstel om grenzen te stellen aan de bezoekersaantallen. De coalitiepartijen zullen ongetwijfeld wijzen op het voornemen van burgemeester Femke Halsema om te voorkomen dat drommen prettoeristen na corona weer de binnenstad veroveren.

Halsema probeert ook een doorbraak te bewerkstelligen op de Wallen en in de aanpak van de coffeeshops om zo meer rust te creëren in de binnenstad en de overlast van blowtoeristen terug te dringen.

Ze moet uiterst behoedzaam opereren met deze gevoelige onderwerpen, want een bestuurder die de Wallen én de coffeeshops wil aanpakken, wekt al snel de indruk van Amsterdam een provinciestad te willen maken, aangeharkt en wel. Bovendien zijn er geen automatische meerderheden te vinden in deze dossiers. Ook niet in het Amsterdamse college. GroenLinks en D66 willen als progressieve partijen veel minder ver gaan op de Wallen dan hun sociaaldemocratische en socialistische broeders van de PvdA en de SP.

De VVD, de grootste oppositiepartij, ruikt deze tweespalt in het college van verre. De liberalen hebben lang gewacht om een duidelijk standpunt in te nemen in de Wallen- en coffee­shopdiscussie, waardoor ze strategisch te werk kunnen gaan. Deze week kwam het hoge woord eruit, in een opiniestuk in deze krant.

‘De tijd van voorzichtige stapjes is voorbij,’ schreven raadsleden Claire Martens en Daan Wijnants, de nieuwe generatie VVD’ers. Ze willen een terugkeer naar de binnenstad van het precoronatijdperk voorkomen: geen nieuwe coffeeshops erbij en prostitutie­ramen moeten inpandig. De bewoners van de binnenstad staan voorop. Hiermee staan ze dichter bij de SP en de PvdA dan bij GroenLinks en D66, die hun hoop op een progressieve meerderheid in deze dossiers zien vervliegen.

Twee weken geleden waren we in deze column erg kritisch op de wijze waarop VVD oppositie voerde in het debat over de Damprotesten. De partij had veel te vroeg gezwaaid met een motie van wantrouwen tegen burgemeester Halsema, waarmee de VVD niets bereikte en veel bestuurlijke geloofwaardigheid verloor. Maar deze brief over de binnenstad is een staal­tje behendig oppositie voeren: stoken in de coalitie, tweespalt zaaien tussen enerzijds SP en PvdA, en anderzijds GroenLinks en D66. Kortom, doen waartoe een oppositiepartij op aarde is.

Het hoogtepunt is het standpunt van de VVD dat coffeeshops alleen toegankelijk mogen zijn voor Nederlanders en dus niet voor drugstoeristen. Dit is een bommetje. Halsema wil zo’n regel eigenlijk ook verkennen, maar ze heeft dit niet opgenomen in haar voorstel, omdat ze weet dat met name GroenLinks en D66 tegen zijn.

De VVD laat de burgemeester, twee weken nadat de fractie haar nog zo verfoeide, weten dat er in de raad mogelijk wél een meerderheid is voor het weren van toeristen uit de coffeeshops.

SP en PvdA zijn weliswaar bang dat toeristen hun toevlucht nemen tot straatdealers als ze de coffeeshops niet meer in mogen, maar zijn minder principieel dan GroenLinks en D66. Wellicht kan VVD hen losweken, al heeft de partij recent veel sympathie verspeeld met de motie van wantrouwen tegen de burgemeester.

Politiek verslaggevers Michiel Couzy en Ruben Koops belichten beurtelings op zaterdag in ‘Republiek Amsterdam’ een politiek onderwerp uit de stad.

Reageren? m.couzy@parool.nl