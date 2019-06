Bolleboos Eric Wiebes blijkt een eersteklas stuntelaar

Als je zo rond 2011 aan een willekeurige Amsterdamse wethouder vroeg: “Wie vind je de beste van jullie?” dan werd er geantwoord: “Eric Wiebes van de VVD.”

Als je nu in Den Haag vraagt: “Wie is de zwakste minister?” dan hoor je: “Eric Wiebes, de minister van Economische ­Zaken en Klimaat.”

Aan z’n nestje kan het niet liggen. Vader was kernfysicus en zelf studeerde hij werktuigbouwkunde en bedrijfskunde.

Als Het Parool in 2014 – hij werd toen staatssecretaris, want wie wilde zo’n bolleboos nu niet – over hem schrijft, luidt de kop: ‘Eric Wiebes zeer intelligent en een lenige geest.’

Maar vanaf het moment dat hij in 2017 minister werd, ging het mis. Of mis… te veel zaken glijden hem als dunne poep door de vingers. Als staats­secretaris bleek al dat hij de Kamer te weinig informeerde, maar daar kwam hij toen mee weg.

De laatste tijd blijkt de bolleboos een eersteklas stuntelaar.

De meest onderschatte ramp van Nederland – de aardbevingen in Groningen – schatte hij niet op waarde en blijkt hij niet aan te kunnen. En dan heeft hij het ook nog over ‘een bevinkje’ gehad waarvoor hij ongeveer duizend keer zijn excuses heeft aangeboden, maar toen zat de naald al in het hart en had de dokter net vrij.

De vraag is: hoe komt het? Waarom lijkt het of Wiebes over zijn eigen benen is gestruikeld, terwijl hij zijn Wiebes-shuffle danste?

Het antwoord is simpel: Wiebes is een intelligente drooglul met het empathische vermogen van een schurftig ei. Hij kan niet met gewone mensen omgaan. Hij is opgevoed door een vader die kernspinresonantie en stellaire nucleosynthese voor hem tekende en een moeder die hem voorbereidde op een vocabulaire dat bij McKinsey in de smaak valt.

Maar Groningers te woord staan? En ze begrijpen? Dat snapt Wiebes nu net niet. Zoals hij ook niet begrijpt dat werkelijk iedereen, behalve de VVD, niet alleen in Groningen, maar ook in Den Haag zijn bloed wel kan drinken.

Ik bedoel: als de Groningse gasbel in één keer een gigantische scheet zou kunnen veroorzaken, dan lieten de Groningers die graag midden in het gezicht van Wiebes uit de provinciale broek wapperen.

Er is namelijk een politiek ­niveau waarop je niets hebt aan je intelligentie en zelfs niet aan je sluwheid.

Wiebes is politiek een elementair deeltje geworden dat zwetst en zweeft in een uitdijen­de gaswolk.

Theodor Holman (1953) is columnist, schrijver, televisie- en radiomaker. Elke dag, uitgezonderd zondag, lees je hier zijn column. Lees al zijn columns terug in het archief.

