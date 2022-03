‘Bolle Roes bestaat volgens de laatste meting voor 97 procent uit varkensgehakt’

Gisteren sprak ik De Echte Amsterdammer. Een verslag.

“Ja de oorlog. Ik dacht dat ze het de hele tijd over een Jordanees hadden. Bolle Roes. Een heel bekende verschijning hier in de Jordaan. Die vreet per dag zes broodjes bal met zonder mosterd en zuur apart. Die gek bestaat volgens de laatste meting voor 97 procent uit varkensgehakt.”

“Bolle Roes, ik zie hem zo lopen, met die beentjes van hem. Ik doe het even voor. Zie je wel? Zo loopt hij. Als een pinguïn van vlees, dus ik dacht, wat leuk voor Bolle Roes dat hij eindelijk de aandacht krijgt die hij verdient, maar nu blijkt het een land te zijn waar je verplicht naar toe moet vluchten.”

“Ik merk weinig van de oorlog. Mensen blijven hier gewoon doen wat ze anders ook doen. Gisteren hebben we Glennis Grace nog even drie keer met een touw over de Noordermarkt getrokken. Kon ze zelf gelukkig ook om lachen. Natuurlijk zat ze fout. Weet ze zelf ook wel. Je moet een vakkenvuller in een supermarkt nooit aanraken. Ik zelf geef ze juist complimenten. Dan zeg ik: zonder jou had ik geen vreten. Kijk naar Rusland, daar valt over een maand geen vak meer te vullen en dan mis je ze opeens, die gekken in een stofjas die altijd precies weten waar de suiker en het citroensap staat.”

“Ja, dat is een enorme worsteling hier in de Jordaan. Aan de ene kant vinden we Glennis een topwijf. Niemand doet beter Whitney Houston na. Ik vind Glennis de Lee Towers onder de Whitney Houstonimitators, zet dat maar in je verzetskrantje, maar aan de andere kant bezorgt ze de Jordaan een te goede naam. Let op, die krijgt een lullige taakstraf. Moet ze in een verzorgingstehuis een half jaar lang liedjes zingen van Frank Boeijen. Dat gun je niemand.”

“Ik heb jaren gedacht dat Frank Boeijen Hongaars zong. Ik verstond ‘Zoekoe glück inuut krobukke pak’. Daarna is hij een soort Nederlands gaan zingen. Een protestlied over benzine: tank niet zwart. Als je die teksten voor straf de hele dag moet zingen, dat vind ik onmenselijk.”

“Of ik verder nog iets kwijt wil? Ja, over die vluchtende oorlogsmensen met katten. Dat vinden jullie mooi hè, van de krant. O kijk, iemand met een hoofdwond en een cyperse kater op zijn arm. Knip, foto. Blijf anders even staan. Ik heb een cavia. Haal ik die uit zijn kooi en dan kijk ik heel zielig, als een vakkenvuller met een diertje op zijn arm en Glennis Grace vlak naast zich.”

Nico Dijkshoorn schrijft wekelijks een column voor Het Parool en spreekt zijn bijdragen ook geregeld in.

Reageren? n.dijkshoorn@parool.nl.