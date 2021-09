Boevenstaatje met een voetbalclub als belangrijkste visitekaartje

In het kampioenenbal van de Champions League mag Sheriff FC gerust het lelijke eendje worden genoemd. Ik moet bekennen dat ik tot voor deze week nooit van deze club uit Transnistrië had gehoord – en ik ook even op de kaart moest kijken waar Transnistrië ook alweer ligt. (Het is een stukje land ter grootte van Noord-Holland, ingeklemd tussen Oekraïne en Moldavië.)

Op woensdag maakte Sheriff FC haar debuut in de Champions League in een duel tegen Sjachtar Donetsk – een bekendere naam in de voetbalwereld.

Beide clubs hebben gemeen dat ze afkomstig zijn uit door Rusland gesteunde separatistische gebieden die hun eigen onafhankelijkheid claimen maar door verder niemand in de wereld worden erkend.

De Volksrepubliek Donetsk is eigenlijk onderdeel van Oekraïne, maar scheidde zich af tijdens de recente burgeroorlog. Alle burgers in Donetsk hebben inmiddels een Russisch paspoort ontvangen. Het is de manier voor Rusland om de pro-Europese regering in Kiev dwars te zitten.

Even verderop steunt Rusland het boevenstaatje Transnistrië, dat eigenlijk een provincie van Moldavië is. Transnistrië heeft 470.000 inwoners, de hoofdstad heet Tiraspol en telt 170.000 zielen en een voetbalclub.

In het staatje – dat zich in ’92 afscheidde – zijn twee voormalige Sovjetpolitiemensen eigenaar van vrijwel alle bedrijven. De economie draait vooral om smokkelen en corruptie.

De huidige leiding van Moldavië – zowel een vrouwelijke president als premier – wil juist van de corruptie af en voert een pro-Europese koers. Dit tot grote ergernis van Rusland, dat daarom de leiders van Transnistrië in het zadel houdt.

Voor beide zelfverklaarde republiekjes geldt dat hun voetbalclub het belangrijkste visitekaartje is. Of zoals de Oekraïense coach Vernydoeb van Sheriff FC volmondig erkent: “Voetbal is hier politiek.”

Je moet het de oprichter van Sheriff FC (en eigenaar van half het land) Viktor Gusjan nageven: met een budget van slechts 12 miljoen euro wist hij een heel aardig elftal van huurlingen uit Brazilië, Griekenland, Colombia, Peru, Ghana en Luxemburg op het veld te zetten. Bij de selectie zit geen enkele speler uit Transnistrië of Moldavië.

Met het halen van de groepsfase van de Champions League maakt Sheriff FC geschiedenis en kan eigenaar Gusjan 16 miljoen euro bijschrijven op de clubrekening. En dat kan alleen maar meer worden als Real Madrid en Inter Milan binnenkort afreizen naar Tiraspol.

Het Champions Leaguedebuut was in ieder geval een doorslaand succes. Thuis droogde Sheriff FC het veel sterker geachte Sjachtar Donetsk met 2-0 af.

“Misschien dat dit succes Moldavië en Transnistrië dichter bij elkaar brengt,” filosofeerde coach Vernydoeb. Daar zitten ze in het Kremlin zeker niet op te wachten.

Derk Sauer is uitgever van The Moscow Times en columnist bij Het Parool. Hij is ook ­oprichter van de Russische krant Vedomosti en oud-uitgever van RBK Gazeta.