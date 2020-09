Blijf avocado’s eten, zelfs Afrika wordt er beter van

De Ethiopische avocado is in opmars. Nederlandse supermarkten kopen de avocado’s uit mijn moederland sinds kort massaal in. Tegelijk is er veel aandacht voor allerlei recepten met hoogwaardige Ethiopische avocado’s als basis.

Het is wonderlijk hoe dat gaat. Een paar jaar geleden was de avocado nog een soort uitheemse vrucht en nu heeft zo’n beetje elke broodjeszaak een toast met avocado op het menu staan.

Ik ben echt gek op avocado. In de salade, of nog beter: als smoothie. Het geeft mij, eerlijk gezegd, een gevoel van trots dat ik nu ook avocado’s uit Ethiopië kan eten. Zo blijft mijn land een beetje in de buurt. Als ik een hap neem, klinkt in mijn hoofd Avocado van Jah9, een vrolijke reggae-ode aan een avocadoliefhebber.

Toch betekent dit allemaal niet dat ik dagelijks met tassen vol avocado’s over straat ga. De reden? In de Nederlandse supermarkten zijn avocado’s voor een student nogal duur. Dat geldt trouwens ook voor ander fruit en groenten – de prijsverschillen tussen de supermarkten en de buurtwinkels zijn groot. Dan maar een vlekje op de avocado, en een beurs plekje.

Ook mooi aan deze gewoonte is dat ik gezond blijf. Als ik mijn smoothie drink, krijg ik vitamine C, E, K, vitamine B2 (riboflavine), vitamine B3 (niacine), vitamine B5 (pantotheenzuur), vitamine B6 en foliumzuur, magnesium en kalium binnen. Lekker kan dus echt ook goed voor je zijn.

Volgens het Ethiopische ministerie van Handel en Industrie is Nederland de belangrijkste bestemming voor Ethiopische goederen. Dus graag roep ik alle lezers op vooral die avocado’s te blijven eten. Zelfs Afrika wordt er beter van.

Wondimu Gebre Woldeaarggiye kwam in 2015 als vluchteling van Ethiopië naar Nederland. Wekelijks vertelt hij over zijn leven in Amsterdam. Lees al zijn columns hier terug.