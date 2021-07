Bizar dat deze zieke geest straks misschien ook vrijkomt

Onlangs had ik een afspraak op het politiebureau, omdat ik voor de zoveelste keer aangifte ging doen van bedreigingen. Berichten met foto’s van doodshoofden, berichten waarin staat dat men mij ‘flink aan gaat pakken’, dat mijn ‘adres is gelekt in een Telegramgroep’, wensen als ‘ik hoop dat je binnenkort wordt doodgeschoten, het zal niet lang meer duren’ en ‘jou gaat 100 procent wat gebeuren als je doorgaat met provoceren’ en ‘ga je graf maar zoeken’.

De agenten vertelden me, ze waren met z’n tweeën, dat ze erg goed snappen dat dit naar voor me is. En toen kwam de maar: ze konden hier strafrechtelijk niets mee, en dus zouden de dreigers geen consequenties van hun berichten ondervinden of getraceerd worden. De bedreigingen waar ze eventueel wél iets mee konden omdat die ‘urgent’ genoemd kunnen worden, bijvoorbeeld als iemand beelden van wapens stuurt, zouden helaas ook onbestraft blijven. Er werden er namelijk een aantal gelokaliseerd in het buitenland: Turkije, Azerbeidzjan en Frankrijk. “Dan houdt het voor ons op,” vertelde een van de agenten.

Op 29 september is de inhoudelijke zitting in de rechtbank van een verdachte die al een tijdje vastzit. Op twee juli moest hij voor de rechter verschijnen vanwege het sturen van bedreigingen en foto’s van vuurwapens aan mijn adres.

Ik was er zelf niet bij, dus volgde ik de zaak op Twitter via Saskia Belleman van De Telegraaf, die verslag deed van de berichten die deze verdachte met een verstandelijke beperking de wereld instuurde: ‘Ik hoor bij IS, I’ll do absolutely anything voor Allah, there are going to be a lot of deaths.’ Deskundigen bevestigden dat hij is geradicaliseerd, vooral ook omdat hij een fascinatie heeft voor wapens en daar online naar heeft gezocht.

Volgens de officier van justitie is er gevaar voor herhaling, omdat hij naar eigen zeggen mensen met kritiek op de islam als vijanden beschouwt. Ook vroeg de rechtbank hem naar zijn bericht waarin hij dreigt met een aanslag op een demonstratie en zijn plan om meer dan 200 doden te veroorzaken. Er werd besloten hem langer vast te houden, tot de volgende zitting.

Het valt me enorm zwaar dat we kennelijk een systeem hebben waarin bedreigers iemands leven totaal overhoop kunnen gooien en vervolgens zelf alle vrijheid houden. Nog zwaarder vind ik het idee dat deze zieke geest straks misschien ook vrijkomt, gezien zijn beperkingen en het feit dat er geen sprake is van fysiek letsel.

Ik hoop dat we op een dag écht de vrijheid van meningsuiting kunnen waarborgen door bedreigingen hard aan te pakken.

