Bivakmutsen, oké, maar verzin iets voor die laptops in de bajes

We leven in barre tijden, ook in mijn werkveld. De onschuldige broer Reduan, advocaat Derk Wiersum en vertrouwenspersoon Peter R. de Vries van kroongetuige Nabil B. zijn doodgeschoten en vele vingers wijzen richting de door die kroongetuige van onderwereldmoorden beschuldigde Ridouan Taghi.

Die had van maart tot oktober via zijn neef en advocaat Youssef Taghi ook nog eens een volledig afgeschermde communicatielijn naar buiten vanuit nota bene de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught. Na een afluisteroperatie is Youssef in oktober dan toch gearresteerd omdat hij volgens justitie als een klassieke consigliere Ridouans marsorders doorspeelde over drugshandel en geweld, waaronder mogelijk aanvallen op vier leidinggevenden van de EBI.

Logisch en terecht dat de beveiliging van Taghi en zijn voornaamste medeverdachten in de buitenmodel liquidatiezaak Marengo extreem is opgeschroefd. Begrijpelijk dat Taghi’s bewakers bivakmutsen dragen. Nodig dat zeer kritisch gekeken wordt naar andere raadslieden dan hun hoofdadvocaat die gedetineerden inschakelen. In de onrust om de mogelijke gevaren door die lekkende advocaat, was weinig te doen om de missive dat ook die hoofdadvocaten niet langer laptops mee de EBI in mogen nemen.

Hoog tijd dat ik hier toch ook de andere kant van die ‘maximale afzondering’ belicht.

Deze week kwam tijdens de hervatting van het Marengoproces aan de orde hoe ver de consequenties van de uitzonderlijk verscherpte maatregelen strekken. Niet alleen voor Taghi, maar ook voor zijn prominente medeverdachte Mohamed Razzouki. Die oude boezemvriend van kroongetuige Nabil B. zit ook in de EBI.

Zijn advocaat Nico Meijering klaagde dat ook hem ‘al vijftig dagen de verdediging onmogelijk wordt gemaakt’ doordat hij zijn laptop niet meer mag meenemen naar hun besprekingen. Daarop staat ‘het verdedigingsdossier’ waarin zijn cliënt en hij al vier jaar samen aantekeningen, commentaar en vele aanvullingen hebben bijgehouden, gecompleteerd met eigen stukken. Meijering zei niet in te zien hoe hij zijn rol goed kan spelen als hij niet grondig met zijn cliënt kan overleggen en blijft tot die tijd weg bij het proces. Raadsvrouw Inez Weski van Taghi sloot zich in grote lijnen bij hem aan.

De rechtbank verbindt nog weinig consequenties aan hun noodkreten en gaat doodgemoedereerd door met het behandelen van de moorddossiers. De aanklagers vinden het eigenlijk gezeur.

Dat is wel erg makkelijk. De hoge toon van de raadslieden mag soms ergernis wekken, hun punt staat.

Juist nu uitzonderlijke beveiligingsmaatregelen noodzakelijk worden geacht, zal de staat moeten bewerkstelligen dat de betreffende verdachten tóch voluit een deugdelijke verdediging kunnen voeren, inclusief intensief overleg met hun hoofdadvocaat met hún stukken bij de hand.

De waarborgen van de rechtsstaat zijn er júist voor moeilijke tijden, waarin het er echt op aankomt.

Paul Vugts schrijft elke vrijdag over zijn werk als misdaadverslaggever. In de Taghi Podcast vertelt hij samen met collega Wouter Laumans over ontwikkelingen in het proces rond Ridouan Taghi.

