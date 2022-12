Binnenin mij zit een nieuwsgierig kind met een constant vraagteken

Al buigende over de vraag waar ik de column deze week over zal schrijven, overvalt me de vraag hoeveel vragen wel niet op een dag langskomen. Alleen deze ochtend al heb ik me afgevraagd hoe laat de trein gaat, of de verwarming uit is, of het wel goed gaat met mijn moeder. Op het perron even later vraag ik me af waarom de rondbanjerende merel zo hard krijst. Waarschuwt hij ergens voor? Is hij ongelukkig?

In de trein vraag ik me af of het stel tegenover me nog wel van elkaar houdt. En wat als de een wat meer van de ander houdt? Tussen Breukelen en Utrecht komen nog heel wat vragen langs, zoals: waarom doen honden hun baasjes na als ze mank lopen? Waarom praten sommige mensen heel hard, en ga zo maar door. Binnenin zit een nieuwsgierig kind met een constant vraagteken.

Het schijnt dat we in de overgang van kindertijd naar volwassenheid de kunst van het vragen grotendeels verliezen. Dat we van een paar honderd vragen naar nog maar een paar handenvol vragen gaan. Ik weet zelf niet zo goed raad met mensen die geen vragen stellen.

Zo had ik ooit een afspraakje met iemand die vooral veel over zichzelf praatte maar geen enkele vraag stelde. Dat avontuur was snel afgelopen: zonder vragen geen toekomst. The New York Times publiceerde een paar jaar geleden een essay met 36 vragen die tot verliefdheid zouden leiden tussen twee onbekenden. Geen idee hoeveel relaties hieruit zijn voortgekomen, maar ik kan me voorstellen dat het delen van zoveel informatie een bepaalde intimiteit veroorzaakt.

De Chileense dichter Pablo Neruda houdt ook erg van vragen, hij schreef een boek vol gedichten bestaande uit vragen zoals: ‘Vertel me, is de roos echt naakt. Of kleedt ze zich gewoon zo?’ En: ‘Zal degene die altijd aan het wachten is, meer lijden dan degene die nooit wacht op iemand?’ Gedichten die niet per se wachten op antwoorden maar wel uitnodigen om te verwonderen.

Die verwondering is altijd de drijfveer geweest van mijn werk, het begint altijd met een vraag. Eigenlijk ben ik pas echt gaan schrijven nadat ik een kind had gekregen, dat me door het constante bevragen van de wereld, opnieuw vanuit de verwondering leerde kijken.

In een interview vertelt een dichter dat ze zich nog de leraren kan herinneren die niet alleen maar kennis gaven maar ook vragen stelden. Zo daagden ze kinderen uit om zelf dieper na te denken en zich te verwonderen. Is dat niet nog belangrijker dan het vinden van antwoorden? Is het niet juist in die verwondering waar we de schoonheid vinden? Zoals in die ene wonderschone vraag in het sonnet van Elizabeth Barrett Browning: ‘How do I love thee?’, ofwel: ‘Hoe ik je liefheb?’

Spokenwordartiest, schrijver en ­docent Babs Gons maakt ons deelgenoot van haar belevenissen. Lees al haar columns hier terug.

Reageren? b.gons@parool.nl