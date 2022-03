De grootvader wilde naar CNN kijken om te zien hoe het de oorlog in de Oekraïne verging, maar bleef aan de eettafel zitten waar zijn kleinkinderen tekeningen maakten. Hij kon er niets aan doen en vroeg zich af of het oudemannensentimentaliteit was – waarvoor hij zich altijd enigszins schaamde – want er drongen zich gedachten aan hem op die hij niet kon relativeren en die waren samengesteld uit beelden die hij op de televisie had gezien: kinderen die werden gescheiden van hun vaders, kleuters in schuilkelders, baby’s bij jonge moeders.

“Willen jullie chocomel?” vroeg hij.

“Nee, daar zit te veel suiker in,” zei de oudste kleinzoon.

“O, en suiker mag niet?”

“Nee, is ongezond.”

De grootvader knikte.

“Willen jullie iets anders? Thee, appelsap?”

Kleinzoon en kleindochter wilden water. Het ergerde de grootvader, maar hij liep naar de keuken en schonk twee glazen water in.

Die glaasjes water waren misschien ook wel een vorm van verwennerij. Oekraïense meisjes en jongens van hun leeftijd, vluchtelingen, zouden dolblij zijn geweest met een glaasje chocomel, maar hadden geen keus. Zijn kleinkinderen hadden wel keus. Maar waarom zou je je daarover opwinden?

“Kijk eens, voor jou een glaasje bier en voor jou een glas champagne,” zei de grootvader.

Er werd niet gelachen. Nou ja, dat kwam misschien omdat opa dit al jaren zegt als ze iets te drinken krijgen. Oma had al eens gezegd: “Als je dit steeds zegt, vinden ze straks bier en champagne heel normaal.”

Omdat de kinderen lief aan hun water zaten (“Oma, wat vind je mooier: het woord oorlog of het woord war?”) keek opa even naar CNN.

Clusterbommen. Vacuümbommen! Dat zijn de kinderen van de atoom- en de waterstofbom. Als je naar de beelden keek, voelde je de onbeheersbaarheid van zo’n oorlog en je wist ook dat de effecten vertraagd naar ons komen. Hoewel vertraagd… Binnen een week kunnen er zomaar jonge mannen gemobiliseerd worden om te vechten. Zo’n strijd kan ook tien jaar gaan duren. Dan is kleinzoon 21! Wie weet wil hij zich dan opgeven als vrijwilliger.

Nachtmerries.

“Kom nou even gezellig aan tafel zitten,” zegt oma.

“Wil je mijn tekening zien?” vraagt de kleinste.

“Mooi hoor.”

“Stop war,” heeft de oudste geschreven.

“Goed hoor.”

Grootvader kijkt op zijn horloge. Oma schudt haar hoofd.

“Wacht nou tot de kinderen weg zijn,” fluistert ze.

Maar grootvader wacht niet, loopt naar de koelkast en neemt een paar slokken wodka.

Theodor Holman (1953) is columnist, schrijver, televisie- en radiomaker. Elke dag, uitgezonderd zondag, lees je hier zijn column. Lees al zijn columns terug in het archief.

