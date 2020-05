Bijna alle onafhankelijke Russische media zijn nu de nek omgedraaid

Ook met alle coronasores – al twee weken lang komen er elke dag rond de 10.000 nieuwe besmettingen bij – gaat het leven door in Rusland.

Dat ondervindt ook de redactie van de zakenkrant Vedomosti, die ik 21 jaar geleden oprichtte samen met The Wall Street Journal en Financial Times. Vedomosti groeide in die jaren uit tot de invloedrijkste krant (en inmiddels vooral digitaal platform) voor het Russische bedrijfsleven en politiek. De onafhankelijke stem was een verademing te midden van de staatspropaganda op de Russische tv.

In 2019 nam de Doema een wet aan waardoor buitenlandse uitgevers geen eigenaar meer mogen zijn van Russische media. Volgens veel waarnemers was die wet vooral tegen Vedomosti gericht. The Wall Street Journal en Financial Times trokken zich uit het project terug.

Onder een nieuwe Russische eigenaar ging het eigenlijk best goed. De journalisten schreven ongehinderd door en de opiniepagina’s werden steeds kritischer op het beleid van Poetin. Alleen trok de eigenaar het meeste geld uit de onderneming, weigerde hij te investeren en liet hij weten open te staan voor verkoop van de krant. Die verkoop vond een paar weken geleden plaats.

De journalisten roken meteen onraad. De nieuwe kopers bleken nauwe banden te onderhouden met staatsoliebedrijf Rosneft. Rosneft-CEO Igor Setsjin is heel close met Poetin en een verklaard tegenstander van onafhankelijke media in Rusland.

Er werd een nieuwe hoofdredacteur benoemd, Andrej Sjmarov, die zich direct van zijn slechtste kant liet zien. Hij veranderde eigenhandig een kop boven een artikel over Rosneft en vaardigde een oekaze uit dat voortaan kritische artikelen over Poetin, Rosneft en CEO Setsjin taboe waren.

Een heuse mediarel was geboren, want in Rusland geldt Vedomosti als instituut.

Poetins woordvoerder Peskov gaf de journalisten nog enige hoop met de opmerking dat het Kremlin het jammer zou vinden als Vedomosti ten onder ging. Maar twee weken later zit de hoofdredacteur er nog steeds en ontdekten Vedomosti-journalisten dat het moederbedrijf een schuld heeft van 25 miljoen euro aan Rosneft. Met andere woorden: Setsjin is de feitelijke eigenaar van de krant.

De meeste journalisten hebben de moed opgegeven en zoeken nu elders emplooi. Wat eigenlijk onmogelijk is, want bijna alle onafhankelijke media zijn inmiddels de nek omgedraaid.

Rosneftbaas Setsjin gaat intussen vrolijk door met het slopen van media. Hij eiste in een nieuwe rechtszaak deze week een schadevergoeding van 600 miljoen dollar van de RBK Gazeta-website – een ander nog redelijk onafhankelijk mediabedrijf.

Ook al wijst de rechter maar 10 procent van dit bedrag toe (en Poetins vrienden verliezen over het algemeen geen rechtszaken), dan zou dit nog het einde van RBK betekenen.

Derk Sauer is uitgever van The Moscow Times en columnist bij Het Parool. Hij is ook ­oprichter van de Russische krant Vedomosti en oud-uitgever van RBK Gazeta.