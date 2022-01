Bij Geert Wilders kun je het als allochtoon nooit goed doen

Het was de week waarin de PVV rectificatie eiste van schrijver en columnist Özcan Akyol. Akyol had bij talkshow VI Vandaag gezegd dat de PVV zichzelf buitenspel zet doordat de partij islamitische mensen in Nederland het stemrecht wil ontnemen.

In de brief die Wilders’ advocaat Geert-Jan Knoops vervolgens verstuurde, wordt gesteld dat Akyol hiermee schade toebrengt aan de PVV. De partij vindt slechts dat mensen met een dubbele nationaliteit geen stemrecht in Nederland mogen hebben. Akyol doet aan ‘aantasting van de reputatie van de PVV’.

Om die laatste zin moet ik lachen, omdat de PVV wel degelijk standpunten heeft die islamitische mensen als tweederangsburgers wegzet. Bijvoorbeeld door de Koran in z’n algeheel te willen verbieden, hoofddoekdragers een ‘kopvoddentaks’ te willen laten betalen en alle moskeeën te willen sluiten.

Ook staat in hun verkiezingsprogramma dat de islam (dé islam die overigens niet bestaat) niet langer als religie gezien moet worden, maar als gevaarlijke politieke ideologie. Bovendien verlies je je Nederlanderschap als je in de criminaliteit komt en een dubbele nationaliteit hebt, ook als je hier geboren bent en niet van die andere nationaliteit kan afkomen, zoals in het geval van Marokkaanse Nederlanders.

Fonda Sahla, een kamerlid van D66, vergeleek hij een tijdje geleden met een IS-terrorist, door een foto van haar te plaatsen waarop ze een hoofddoek en een mondkapje droeg in de Tweede Kamer.

Onlangs kreeg Wilders de wind van voren, omdat hij eind december op Twitter had geroepen dat hij hoopt dat de VVD-er van Turkse afkomst die sinds deze week minister van Justitie is niet zijn beveiliging opheft, ‘want het liefste zien ze me natuurlijk onder het gras verdwijnen’.

Daarmee doelde hij op Dilan Yesilgöz, iemand die onmogelijk méér geassimileerd kan zijn dan ze al is. Door haar afkomst erbij te betrekken, stelt hij hiermee dat iedereen met een niet-Nederlandse etnische achtergrond uit een overwegend islamitisch land bij voorbaat verdacht is. Een zeer kwalijke zaak, want dat zou betekenen dat je het als allochtoon feitelijk nooit helemaal goed kan doen.

Ik ben toevallig een tijdje geleden bij Dilan thuis geweest, omdat ze zich wilde inzetten voor mijn veiligheid na de bedreigingen die ik ontving wegens mijn boek. Ik heb zelden een modernere en onislamitischere vrouw meegemaakt dan Dilan, die getrouwd is met een Joodse man en samenleeft met een enorme hond en zonder kinderen. Bovendien durft ze niet naar Turkije te gaan wegens het gevaar dat ze daar loopt, omdat ze op een zwarte lijst staat van mogelijk landverraad.

Eerder verzette Wilders zich ook al tegen het voorzitterschap van de Tweede Kamer van Khadija Arib en twitterde hij dat haar aanstelling een zwarte dag in de Nederlandse geschiedenis was, omdat een Marokkaan de voorzitter van de Tweede Kamer was geworden.

We hebben inmiddels met z’n allen jarenlang kunnen zien dat die afkomst totaal geen belemmering was in het uitoefenen van haar voorzitterschap. Toch heeft hij die uitspraak nooit teruggenomen of gerectificeerd.

Ik snap daarom de verontwaardiging van de PVV allerminst.

Lale Gül schrijft elke week een column voor Het Parool. Lees al haar columns hier terug.

Reageren? l.gul@parool.nl