Bij Femke heeft wit privilege een grote rol gespeeld in wat ze nu is

“Welkom ambtenaren van de gemeente Amsterdam op de cursus White Privilege, waarin we u duidelijk gaan maken dat u door uw witte huidkleur altijd discrimineert. Mijn naam is Theodor Holman. Ik ben bruin, dus ik discrimineer niet. En… ZEG, BLEEKPIEMEL OP DE EERSTE RIJ! ZOU JE JE VERVELENDE BLANKSMOEL EENS KUNNEN HOUDEN?! Ik ben aan het woord. Begrijp je dat, KAASKANUS?”

“Ja, mijnheer Holman.”

“Hoe heet jij?”

“Rutger.”

“Rutger poep in je oren, of Rutger witte stront in je broek?!”

“Rutger Groot Wassink, mijnheer Holman.”

“Dit is nu een perfect voorbeeld van discriminatie, beste ambtenaren. Ik, een bruine, ben aan het woord, en mijnheertje Groot Wassink denkt dat hij het zich kan permitteren om er zomaar doorheen te praten…”

“Ik ga door. Ons doel is, zoals de gemeente Amsterdam verordonneert, voor duizenden en duizenden euro’s u zich ervan bewust te laten worden dat u door uw kleur alleen al gigantische voordelen geniet ten opzichte van mensen van kleur. Wie – vingers – weet een voorbeeld van een wit iemand die denkt zich van alles te kunnen permitteren? Je mag ook jezelf als voorbeeld nemen… Jij, stel je even voor en vertel.”

“Mijn naam is Femke. Ik meende dat ik het me wel kon permitteren om midden in de coronatijd, waarin de ziekenhuizen volliepen en de druk op de zorg gigantisch was, bij een demonstratie van meer dan duizend mensen aanwezig te zijn, terwijl dat een superspreaderevent had kunnen zijn, te meer daar niemand anderhalve meter afstand tot elkaar hield.”

“En dat kwam door uw kleur?”

“In feite wel, mijnheer Holman. Want ik ben hartstikke wit, kom uit een goed milieu en dat moet geholpen hebben om mij burgemeester van de stad te laten zijn. Mijn kwaliteiten kunnen het niet zijn geweest.”

“Heel dapper, Femke. Fijn dat je dat met ons durfde te delen. Jullie zien dat vooral bij mensen als Femke en Rutger wit privilege een grote rol heeft gespeeld in wat ze nu zijn. Ze bezetten een plek waar ze geen recht op hebben en waar ze ook zo snel mogelijk weg moeten… Jij, wat wil jij vragen?”

“Heeft u ook vooroordelen, mijnheer ­Holman?”

“Zeker, een speciale gratis cursus heeft mij ervan bewust gemaakt dat ik een groot vooroordeel heb jegens politici die, terwijl de stad op instorten staat, geld uitgeven aan onzinnige white-privilegecursussen die meer kwaad dan goed doen.”

“Hielp het?”

“Gelukkig niet!”

Theodor Holman(1953) is columnist, schrijver, televisie- en radiomaker. Elke dag, uitgezonderd zondag, lees je hier zijn column. Lees al zijn columns terug in het archief.

Reageren? t.holman@parool.nl