‘Bij een rood coronastoplicht: blijf staan waar u bent!’

“Na het dashboard, heeft u nu de routekaart verzonnen.”

“Ja, die is heel makkelijk. Dan kunnen de mensen zelf zien waar we zitten en welke weg we moeten bewandelen.”

“Aha, maar u heeft nog meer, is het niet?”

“Zeker, we hebben hier het coronastoplicht. Bij groen, mag u gewoon over straat, bij oranje, kijk uit, en bij rood: blijf staan waar u bent! Duidelijk of niet?”

“Ja, heel duidelijk. Dus eerst naar het stoplicht, dan door naar het dashboard en dan naar de routekaart.”

“Nu slaat u het elftal over.”

“Het elftal?”

“Ja, hier… Elke speler heeft bepaalde griepverschijnselen. De midvoor voelt zich opeens behoorlijk ziek, terwijl de doelman eigenlijk nergens last van heeft. Hij kan in het doel blijven staan. De mensen mogen zelf kiezen wat voor speler ze in het spel zijn. De midvoor loopt naar voren en dan kom je bij het ziekenhuis van je regio terecht. Mits dat kan. Dus je kunt ook het dashboard en de routekaart bekijken, of het stoplicht.”

“Heel handig.”

“Het zijn allemaal zaken die ontworpen zijn door onze communicatiedeskundigen. Want de communicatie is zo slecht over dit virus.”

“Ja, maar hoe kom je er nu achter dat de communicatie goed is?”

“Daar hebben we de piano voor. Elke toets is een onderwerp en is verbonden met een snaar die een bepaalde bevolkingsgroep voorstelt. Geeft de piano nu een vals melodietje, dan is de communicatie niet goed. Zo kan de regering kijken of ze goed met het volk communiceren.”

“Dat is handig. En wat is dit?”

“U bedoelt dat ding naast de hamer? Dat is… Wat het voorstelt…”

“Wat het voorstelt? Het lijkt wel een penis met ballen.”

“Dat ziet u, volgens mij, als ik er zo naar kijk, wellicht, denk ik, wel juist.”

“Waar staat dat voor?”

“Eh… Dat is… voor het functioneren… van de mftr prrdnt.”

“Wat zegt u?”

“Eh… de minister-president. Die had hier niet moeten hangen. Pardon, geen woordspeling, ik bedoel… Die is voor intern gebruik…”

“Maar hoe werkt het?”

“Bij elke goede maatregel van de minister-president gaat de penis… ietsje omhoog… of omlaag.”

“A, het is een soort assenstelsel.”

“Ja, maar eerst wordt er getoetst of de maatregel ballen heeft en dan, na een debat, eh… omhoog of…”

“Of omlaag. U praat er beschroomd over…”

“Hij had hier niet moeten hangen… staan… hangen… Pardon…”

Theodor Holman (1953) is columnist, schrijver, televisie- en radiomaker. Elke dag, uitgezonderd zondag, lees je hier zijn column. Lees al zijn columns terug in het archief.

Reageren? t.holman@parool.nl