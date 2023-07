Mijn vader zei altijd: “Bij de ChristenUnie kun je onderduiken.” Wanneer anderen dit hoorden, dachten ze dat hij een grap maakte. Hoogstens ging men ervan uit dat hij deze zin als metafoor gebruikte. Maar volgens mij bedoelde hij het nogal letterlijk. Als kind van twee Holocaustoverlevenden vroeg hij zich nou eenmaal op dagelijkse basis af waar hij veilig zou zijn als het ondenkbare opnieuw zou gebeuren.

Op de CU zou mijn vader overigens niet snel hebben gestemd. Daarvoor verschilde zijn mening over medisch-ethische kwesties als abortus en euthanasie te sterk van hun program. Ook met religie had mijn vader weinig op. Toch sprak hij steeds positiever over de partij, zeker tegen het einde van zijn leven. “De ChristenUnie heeft nog wél een moreel kompas,” zei hij bijvoorbeeld. “In tegenstelling tot veel andere partijen.”

Een moreel kompas lijkt inderdaad steeds schaarser in Den Haag. Als het absurde machtsspel van de afgelopen dagen íéts bewijst, is dat het wel. Volgens de VVD waren de problemen rondom de asielcrisis zó groot dat er onmiddellijk gehandeld diende te worden. De enige manier: gezinshereniging terugdringen. Er moest een A-status komen voor asielzoekers die persoonlijk worden bedreigd vanwege hun geaardheid of politieke voorkeur, en een B-status voor mensen die op de vlucht zijn voor oorlog. Achtergebleven familieleden van die laatste groep zouden pas na twee jaar naar Nederland mogen komen.

Dit is typisch een noodgreep om iets op te lossen wat Rutte zelf heeft veroorzaakt. De VVD heeft jarenlang systematisch bezuinigd op de IND en het COA. Daardoor wachten asielzoekers nu idioot lang op hun procedure en ontbreekt het aan opvangplekken. Een simpele oplossing is dan ook binnen handbereik: meer geld naar deze instanties. Maar daar gáát het helemaal niet om. Rutte wil gewoon snoeihard overkomen bij zijn achterban, zodat hij de rechterflank niet verliest.

Ik begrijp heus dat niet iedereen naar Nederland kan komen. En oneindig veel geld heeft het kabinet ook niet. Als je dus iets aan inperking wil doen, is het logisch om naar economische asielzoekers te kijken – de zogenoemde ‘veiligelanders’. Om nog maar te zwijgen over de arbeidsmigranten die Nederland zelf in groten getale binnenhaalt. Alleen draaide de eis van de VVD daar niet om. Het ging specifiek over oorlogsvluchtelingen. Bij Op1 bleven de tranen van ‘tassendrager’ Sophie Hermans ditmaal binnenboord: “Ik baal er verschrikkelijk van dat het kabinet is gevallen, maar in de politiek moet je nou eenmaal scherpe keuzes maken.”

Van de coalitiepartijen vond alleen de ChristenUnie de voorgestelde maatregel écht te ver gaan. Zij hadden het er moreel zo moeilijk mee om families in oorlogen van elkaar te scheiden dat een verdere samenwerking van het kabinet ondenkbaar bleek. Toen ik dit hoorde kon ik een kleine glimlach niet onderdrukken: mijn vader had weer eens gelijk gekregen.

Natascha van Weezel (1986) is journalist. Elke maandag schrijft ze een column voor Het Parool.

Reageren? natascha@parool.nl