Bij de Berlagebrug verlang ik voor het eerst van mijn leven hartstochtelijk naar stoplichten

Het kruispunt bij de Berlagebrug wordt gerenoveerd en dus zijn de stoplichten tijdelijk vervangen door maar liefst zes verkeersregelaars. Een interessant gevolg is dat waar het verkeer met verkeerslichten normaliter redelijk doorstroomt, er nu plotseling files van een halve kilometer langs de Amstel staan.

Na een klein kwartier wachten op het gekluns van de verkeersregelaars verlang ik voor het eerst van mijn leven hartstochtelijk naar stoplichten. Natuurlijk doen die brave borsten hun best, maar hun instructeurs – wellicht een setje weinig praktisch denkende verkeersambtenaren – hebben kennelijk niet veel kaas gegeten van verkeersdoorstroming.

Die verkeersambtenaren en hun wethouder boezemen sowieso niet zo veel vertrouwen in door hun nieuwste pseudogeniale eurekamoment waarbij ze hebben bedacht om vanaf half juni zes weken de Weesperstraat volledig af te sluiten.

Door die straat rijden ruim 1500 auto’s per uur en in de spits nog veel meer. Denk je nu echt dat die auto’s zomaar verdampen als je een van de drukste en als laatste overgebleven doorgaande wegen van de stad afsluit? Tikje overdreven vorm van wensdenken.

Als slechts een kwart van die auto’s zich een weg probeert te persen door sluipstraatjes, is een onoplosbaar verkeersinfarct rond de Weesperstraat onafwendbaar. En ook lekker voor de bereikbaarheid van Amsterdam-Noord via de IJtunnel, maar o ja, daar gaan we over twintig jaar heel misschien wel een brug voor bouwen (over wensdenken gesproken).

Gewenst alternatief is natuurlijk openbaar vervoer. Maar laat dat nu net door geld- en personeelstekort steeds minder voorstellen in de stad. Aanzienlijk minder routes, voor veel lijnen halvering van de frequentie en door toeristen volledig uitpuilende trams maken openbaar vervoer er niet aantrekkelijker op.

De komende jaren gaan we dat nog een beetje verder wegbezuinigen. Volgens de wethouder gaat het slechts om een minimale inkrimping – waarbij ze achteloos vergeet dat sinds 2011 voortdurende kaalslag is gepleegd op effectieve bus-en tramverbindingen in de stad.

Natuurlijk is de Noord/Zuidlijn een grote aanwinst, maar slechts voor bepaalde verbindingen echt handig. Voor de rest van het metronet liggen er ook al besparingen op de tekentafel.

Tegelijkertijd maakt de gemeente het fietsalternatief ook niet aantrekkelijker. Tijdens piekmomenten vechten fietsers elkaar de veel te smalle fietspaden af. In veel toch al niet zo brede straten in Amsterdam is een derde vrijgemaakt voor een trambaan (waar dus op zijn best eens per kwartier een tram over rijdt), een derde wordt ingenomen door veelal stilstaande auto’s en aan weerszijden ligt een strookje van nauwelijks anderhalve meter voor honderden fietsers.

Dit onsamenhangende en visieloze verkeersbeleid lijkt erop te wijzen dat het ideaal van de verkeerswethouder is om helemaal geen verkeer meer in Amsterdam te hebben. Gewoon geen auto’s, geen openbaar vervoer, en geen fietsen. Dan ben je echter geen wethouder van verkeer, dan ben je een wethouder van niks.

Marcel Levi is voorzitter van de raad van bestuur van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Daarvoor was hij ceo van University College London Hospitals en bestuursvoorzitter van het AMC. Lees al zijn columns hier terug.

Reageren? m.levi@parool.nl.